Sergio Busquets lamentó la eliminación de Barcelona en la fase de grupos de la Champions League, algo que no había ocurrido en las dos últimas décadas, y aseguró que "esta es la realidad", la que los llevará a disputar la Europa League a partir de febrero.

"Malas sensaciones. No es lo que queríamos, no es lo que se merece el club, ni los aficionados, pero esta es la realidad, nos vamos a la Europa League. Estamos en una situación dura y difícil, y duele. Son muchos los factores que nos han llevado a esto", indicó el centrocampista en ‘Movistar+’ tras la derrota 3-0 ante Bayern Munich.

"Todos sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien, a los jugadores también nos han faltado muchas cosas para sacar más puntos y mejores resultados", mencionó como autocrítica el capitán de los azulgranas.

La última vez que Barcelona no superó la ronda de grupos de la Champions League fue en la temporada 2000-2001, por entonces con Xavi Hernández como futbolista en el plantel.

"Está claro que muchos equipos han pasado por esta situación como el Chelsea o el Bayern hace unos años. Y cuando vuelves a hacer las cosas bien y aciertas, el tiempo te lo devolverá. El Barcelona es un gran club, sabemos lo que se merece y eso es lo que queremos", añadió Sergio Busquets.

"Esto no es agradable, no es lo que queremos, pero hay que pensar así a partir de ahora en una nueva era. Estamos compitiendo mejor, aunque los resultados no se están dando y vamos a mejor. Sé la idea que tiene el staff y seguro que vamos a ir para arriba. Ahora hay frustración, duele y hiere en el orgullo, pero la situación nos la hemos ganado nosotros en el campo", finalizó el centrocampista.

