La contundente respuesta de Araújo a su compañero Gündogan: "Hay valores y códigos que hay que respetar"

En la presentación de un libro, Ronald Araújo rompió su silencio y aprovechó para pronunciarse sobre las declaraciones de su compañero Ilkay Gündogan, quien lo criticó por su expulsión en la eliminación de Barcelona ante París Saint Germain (PSG), en los cuartos de final de la Champions League.

El también central de la Selección de Uruguay consideró que él tiene "códigos y valores" que considera que "hay que respetar".

Araújo habló por vez primera sobre la expulsión que fue clave para cambiar la historia del partido entre Barcelona y PSG.

"Esa jugada es fortuita; es al 50%. Si el árbitro no cobra falta no pasa nada, si la cobra me tiene que expulsar", reflexionó Araujo, quien admitió estar "triste" por la eliminación de la Champions.

El futuro de Araujo en Barcelona

Araújo también habló sobre su futuro. Reconoció que a mediados de años sus agentes tienen previsto hablar con los dirigentes del club para ampliar su contrato.



"Siempre se habla del futuro, de todas las propuestas, pero estoy muy contento en Barcelona, estoy feliz. Las ganas, la energía, el querer ayudar, que el equipo y el club crezcan siempre está dentro de mí", agregó.

¿Qué dijo Gündogan contra Araujo?

El exjugador de Manchester City señaló sin dudar que "tienes que estar seguro de que vas a llegar primero al balón", en referencia a la acción de Araújo contra Bradley Barcola, que provocó la expulsión del central uruguayo.

"Si hubo falta es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es. En esas situaciones es difícil, pero cuando te cruzas con el rival tienes que estar seguro de que vas a llegar primero al balón. Si no, debes dejarlo pasar, que tenga mano a mano con el portero porque la pelota hasta se le fue larga y no sé si llegaba. En todo caso, es hasta mejor que te marquen el gol, porque quedarte con un hombre menos tan pronto en el partido... te mata", dijo ante CBS Sports.