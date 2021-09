Piqué y Busquets tras el festejo de Müller. | Fuente: EFE

Barcelona olvidó su historia y pisó el Camp Nou convencido de hacer lo imposible para que Bayern Munich no lo humille nuevamente en la Champions League. El 8-2 de Lisboa sigue presente entre los jugadores azulgranas y este antecedente en lugar de representar una motivación fue la punta de iceberg para una nueva dura derrota que se transformó a lo largo de los 90 minutos en el primer ridículo sin Lionel Messi.

Ronald Koeman apostó desde el arranque con un once muy conservador. Se transmitía miedo en Barcelona y la misión era evitar la estocada del cuadro alemán, que no jugaba en el pico de sus revoluciones. A sabiendas de su poderío y de su mejor nivel, esperó el momento preciso. De rato en rato, Bayern pisaba el acelerador para fulminar a un Barza, que fue humillado ante 39.737 de sus espectadores que se regresaron a casa seguros que sin Messi, su equipo hoy por hoy bajó un escalón más. Y que está muy lejos de competir ante los colosos de Europa.

Además, el 14 de setiembre de 2021 quedará en los registros. Más allá del doblete de Robert Lewandowski y Thomas Müller, en los libros estará escrito que Barcelona asumió que era un equipo menor y que por primera vez terminó un partido en la Champions sin realizar un solo remate en arco contrario. A ello se suma que se le escapó una racha histórica: perdió después de 24 años su primer partido de temporada en el certamen.

Primer gol de Robert Lewandowski ante Barcelona. | Fuente: ESPN | Fotógrafo: AFP

Barcelona y revertir el “es lo que hay”

“Ahora somos los que somos, es lo que hay, pero estoy convencido de que a medida que recuperemos jugadores, acabaremos compitiendo", señaló Gerard Piqué, que fue uno de los seis titulares que estuvieron en la catástrofe de Lisboa y que ahora se estrellaron otra vez con la realidad. Es cierto, con Messi en su plantel el Barcelona también sumaba sendas eliminaciones en Champions desde el 2015, pero esta temporada el plantel va por una curva descendente en lo futbolístico y también en lo anímico.



La resignación de Barcelona es el peor síntoma. No debía y no debe salir de rodillas ante equipos como Bayern, Manchester City, Chelsea y PSG, que ahora son los favoritos para ganar la Liga de Campeones. Desde el banquillo debe empezar el cambio. Un nuevo chip y otra mentalidad se necesitan con urgencia entre los dirigidos por Ronald Koeman, que evidentemente es cuestionado.

Gol de Thomas Müller ante Bayern. | Fuente: ESPN

Nuevas caras en Barcelona: ¿adiós a las vacas sagradas?

El resultado es lo de menos. La superioridad física y táctica de Bayern es lo que duele y mucho entre los seguidores de Barcelona, que ya no perdonan una nueva jornada para el olvido de sus jugadores referentes, que año tras años acumulan eliminaciones. Una señal fueron los silbidos y cánticos en contra de Sergi Roberto tras ser reemplazado en el minuto 59.

Una decepcionante actuación del futbolista español que es uno de los señalados, aunque no es el único. Sergio Busquets no pudo contener a los aviones alemanes y constantemente perdió los duelos contra Goretzka, Kimmich y Müller, que se adueñaron del mediocampo. Mientras Jordi Alba no hizo daño por su banda y Piqué, quedó humillado en el segundo de Lewndowski.

La columna vertebral ya no funciona. La pregunta es: ¿cómo parar la decadencia en el exequipo de Messi? ¿Será suficiente la vuelta de Osumane Dembélé, Ansu Fati y el estreno de Sergio ‘Kun’ Agüero? De momento, Gavi (17), Demir (18) y Baldé (18) dan la cara y piden minutos. Seguramente serán parte de la revolución junto a Pedri y Memphis Depay aunque aún no se sabe cuándo se concretará. Las próximas semanas serán claves.

Barcelona en Champions. | Fuente: EFE

Barcelona perdió ante Bayern Munich. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE





