Barcelona vs Benfica juegan este martes en Montjuic por la vuelta de los octavos de Champions League 2025

Barcelona, abatido aún emocionalmente por la muerte del doctor Carles Miñarro, que obligó a aplazar su partido liguero ante Osasuna del pasado sábado, se la juega este martes ante el Benfica para volver a meterse entre los ocho mejores equipos de la Champions League.



Los azulgranas ya estuvieron en la ronda de cuartos la temporada pasada, cuando soñaron incluso con las semifinales, después de ganar en la ida al PSG en París (2-3), pero una expulsión de Ronald Araujo arruinó la eliminatoria y los de Luis Enrique acabaron pasando tras ganar 4-1.

Barcelona vs Benfica: altas y bajas para la vuelta de los octavos de Champions League

Barcelona llega a este partido con las bajas confirmadas del arquero Marc-André ter Stegen y Marc Bernal. Además, Andreas Christensen no se ha recuperado a tiempo.

Por su parte, Benfica volverá a sufrir la ausencia del crack argentino Ángel Di María.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Benfica en vivo por los octavos de Champions League?

El encuentro entre Benfica vs Barcelona se disputará este miércoles 5 de marzo en el Estadio da Luz (Portugal). El recinto tiene capacidad para 64 642.

Toca poner el foco en la Champions 🔦 pic.twitter.com/Fu9KKHdQ6A — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2025

¿A qué hora juegan Barcelona vs Benfica en vivo por los octavos de Champions League?

En Perú, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En Colombia, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Benfica comienza a la 1:45 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Benfica comienza a la 1:45 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 11:45 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En España, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 6:45 p.m.

En Portugal, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 5:45 p.m.

En Inglaterra, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 5:45 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Benfica en vivo por TV

El partido entre Benfica vs Barcelona se podrá ver EN VIVO vía TV a través de ESPN. También se podrá seguir vía streaming por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Barcelona vs Benfica: alineaciones posibles

Barcelona: Szczęsny; Kounde, Araujo, Íñigo Martínez, Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.



Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl; Orkun Kökçü, Aursnes, Barreiro; Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup.

Barcelona vs Benfica: últimos resultados

2024/2025: Benfica 0-1 Barcelona

2024/2025: Benfica 4-5 Barcelona

2021/2022: Barcelona 0-0 Benfica

2021/2022: Benfica 3-0 Barcelona

2012/2013: Barcelona 0-0 Benfica