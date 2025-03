Barcelona vs Benfica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la vuelta de los octavos de la Champions League?

Barcelona recibe a Benfica por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¿A qué hora empieza y por dónde verlo EN VIVO?

Por un cupo en los cuartos de final. FC Barcelona recibirá en su casa a Benfica, que buscará venganza tras caer en el duelo de ida disputado la semana pasada en Estadio do Dragao, con el propósito de seguir escalando de ronda en la Champions League. Sin embargo, no llegan con buenos ánimos. Y es que, antes de empezar el duelo ante Osasuna por LaLiga, falleció Carles Miñarro, médico del club, por lo que el partido se tuvo que aplazar. Pero, ¿a qué hora juegan y por dónde se verá el cotejo por la Liga de Campeones?

El encuentro está pactado para el martes 11 de marzo en el Estado Olímpico de Montjuic, desde las 12:45 p.m. hora peruana. Será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney+. También se podrá seguir por RPP.pe.

Barcelona vs Benfica: ¿Cómo llegan a la vuelta de los octavos de Champions League 2025?

Barcelona no llega con buenos ánimos al encuentro de vuelta. Si bien en la ida ganaron 1-0, el cuadro de Hansi Flick no pudo disputar el partido de la última fecha ante Osasuna por el sensible fallecimiento del doctor del equipo, Carles Miñarro. Benfica, venció 3-0 a Nacional, por la Liga Portuguesa, resultado que le permitió alcanzar la línea de Sporting Lisboa.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Benfica en vivo por la vuelta de los octavos de Champions League?

El encuentro entre Barcelona vs Benfica por la vuelta de los octavos de final de la Champions League se disputará el martes 11 de marzo en el Estadio Olímpico de Montjuic. El recinto tiene capacidad para 55 926 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Benfica en vivo por la vuelta de los octavos de la Champions League?

En Perú, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En Colombia, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Benfica comienza a la 1:45 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Benfica comienza a la 1:45 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 2:45 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 11:45 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 12:45 p.m.

En España, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 6:45 p.m.

En Portugal, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 5:45 p.m.

En Inglaterra, el partido Barcelona vs Benfica comienza a las 5:45 p.m.

Barcelona vs Benfica: alineaciones posibles

Barcelona: Szczesny; Koundé, Martínez, Cubarsí, Baldé; Casadó, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

Benfica: Trubin; Dahl, Araújo, Otamendi, Carreras; Kokcu, Aursnes; Schjelderup, Amdouni, Akturkoglu; Belotti.

¿Qué canales TV transmiten el Barcelona vs Benfica en vivo?

El partido entre Benfica vs Barcelona se podrá ver EN VIVO vía TV a través de ESPN. También se podrá seguir vía streaming por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Barcelona vs Benfica: últimos resultados en Champions League

2024/2025: Benfica 0-1 Barcelona

2024/2025: Benfica 4-5 Barcelona

2021/2022: Barcelona 0-0 Benfica

2021/2022: Benfica 3-0 Barcelona

2012/2013: Barcelona 0-0 Benfica