Barcelona vs Frankfurt EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de la Champions League?

Necesita sumar sí o sí. Barcelona recibirá este martes a Frankfurt, por la fecha 6 de la fase liga de la UEFA Champions League, con la obligación de ganar el partido. El cuadro culé se encuentra en el puesto 18 de la tabla de posiciones con solo siete puntos. Y si bien está asolo tres de ponerse entre los ocho mejores, tendrá que golear y esperar que uno de los cinco equipos que comparte el mismo puesto no gané.
Sin embargo, al frente no tendrá un rival fácil. Frankfurt solo ha sumado cuatro unidades, por lo que ante el cuadro español será su último cartucho para tener chances de clasificar a los playoffs. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO?
El cotejo entre ambas escuadras se disputará el martes 9 de diciembre en el Camp Nou desde las 3:00 p.m. hora peruana. Será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. Además, podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Barcelona vs Frankfurt: ¿cómo llegan a la fecha 6 de la fase liga de Champions League?
Barcelona llega al cotejo con la obligación de ganar. Y es que el cuadro culé se encuentra en el puesto 18 con 7 unidades, producto de dos victorias, dos derrotas y un empate. Frankfurt, en tanto, se ubica en el puesto 28 con solo cuatro puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Frankfurt en vivo por la fecha 6 de la fase liga de Champions League?
El encuentro entre Barcelona vs Frankfurt se disputará este martes 9 de diciembre en el Camp Nou. El recinto tiene capacidad para 99 345 espectadores.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Frankfurt en vivo por la Champions League?
- En Perú, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 9:00 p.m.
- En Alemania, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 9:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 3:00 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 4:00 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.
- En México, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 2:00 p.m.
¿Dónde ver el Barcelona vs Frankfurt en vivo por TV?
El partido entre Barcelona vs Frankfurt se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.
Barcelona vs Frankfurt: alineaciones posibles
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Pedi, Fermín Torres; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
Frankfurt: Michael Zetterer; Nnandi Colins, Robin Koch, Arther Theate; Rasmus Kristensen, Fares Chaibi, Mahmoud Dahoud, Nathaniel Brown; Ansgar Nnauff, Ritsu Doan; Jessik Ngankam.