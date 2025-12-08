Champions League: Por la fecha 6, Inter recibirá a Liverpool

Toda la previa del duelo entre Inter y Liverpool. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 15:00 horas.

Desde las 15:00 horas, Inter y Liverpool se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Champions en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Liverpool

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Atlético de Madrid. Con 4 partidos ganados en las últimas jornadas, la fecha previa tuvo una derrota. En esos cotejos, le han hecho 3 goles y ha marcado 12.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

A Liverpool no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 4 ante PSV. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota y 3 victorias, tiene 10 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Inter.

Horario Inter y Liverpool, según país