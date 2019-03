😍 We're back! Four teams will reach the quarter-finals this week...



🇩🇪 Dortmund

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🇪🇸 Real Madrid

🇳🇱 Ajax

🇫🇷 Paris

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇵🇹 Porto

🇮🇹 Roma#UCL #MondayMotivation pic.twitter.com/7X2PSbAr4Q