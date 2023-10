Barcelona vs. Porto EN VIVO: partidazo por el Grupo H de la Champions League

Barcelona vs. Porto EN VIVO: se enfrentan este miércoles 4 de octubre por la fecha 2 del Grupo H de la Champions League.

El encuentro se disputará en el Estadio do Dragao, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por la señal de ESPN 2 y STAR+. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Cómo llega Barcelona?

Seguramente, en el partido más trascendente de la Fase de Grupos de la Champions League, donde el Barcelona jugará el liderato ante el Porto, Lamine Yamal se asoma al Estadio do Dragao lugar donde se estrenó, también con dieciséis años, Lionel Messi hace casi veinte años.



Y es que el impacto del joven delantero azulgrana, quien acaba de renovar su contrato con una cláusula de mil millones de euros, se ha dejado ver en el equipo de Xavi Hernández como la figura que el Barcelona para el futuro.



Sin embargo, no se sabe si Lamine juegue de inicio. Como se recuerda, Messi salió con el número 14 aquel 16 de noviembre de 2003 y se dio a conocer al fútbol, aunque era un partido amistoso y lo de mañana es un partido de Champions, donde un gol suyo lo convertiría en el jugador más joven en anotar un tanto en la historia de la máxima competición europea.



El partido se adivina clave para la suerte del grupo. Barcelona y Porto están llamados a disputarse el primer lugar, como lo demostraron en el primer partido, en el que ganaron con solvencia, respectivamente, al Amberes y al Shakhtar Donestk.



El Barcelona tiene tres bajas -e importantes- para el encuentro. Está en la recta final de su recuperación Pedri, pero a Frenkie de Jong y a Raphinha aún les quedan días para volver a jugar.



En el caso del brasileño, Xavi le había encontrado acomodo como mediocampista en una posición nueva para él, pero en la que estaba ofreciendo buenas sensaciones, aunque se lesionó y fue el momento de Fermín López.



El joven andaluz es la última sensación. Un jugador de 20 años, que el año pasado jugó en el Linares y que ha sido repescado por Xavi, después de ver sus progresos en un par de entrenos. Ante el Sevilla, fue de los mejores del equipo, aunque se desconoce si va a tener continuidad en el once.



Tampoco está claro que la tenga Lamine Yamal, de quien el técnico repite que hay protegerlo, sobre todo en el plano físico, por su edad.



En defensa, el Barça podría volver a contar con Ronald Araujo, ausente ante el Sevilla, aunque falta por ver cuál de los otros dos centrales (Kounde y Christiansen) sale del once. En los laterales todo apunta a la presencia de Joao Cancelo y de Alejandro Balde.



En la media, también hay diferentes opciones. Ante el Sevilla, Oriol Romeu no fue el mediocentro titular, un lugar que ocupó Gundogan, pero todo podría cambiar en Oporto. Con la presencia de Romeu, Gundogan y de Gavi como tercer centrocampista.



Delante, Joao Felix y Lewandowski parecen fijos y la tercera plaza podría ser para Ferran Torres. De esta manera, Xavi tendría en la recámara a revulsivos de calidad como Lamine y Fermín.



You know why he’s smiling pic.twitter.com/XOft4oR1c9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2023

¿Cómo llega Porto?

El Porto se presenta ante los azulgranas con el orgullo herido tras la derrota sufrida contra su máximo rival, el Benfica (1-0), y con varias incógnitas en su alineación, la principal de ellas el exmadridista Pepe.



El veterano central luso-brasileño, de 40 años, se perdió el clásico de Portugal por problemas físicos y es duda para mañana, aunque está descartado definitivamente.



Sería una baja considerable para los Dragones, dada la importancia del capitán en la plantilla y su gran experiencia contra el Barcelona, el club al que más veces se ha enfrentado en su carrera, en 23 ocasiones.



Quien no estará es su compañero en el centro, el cántabro Iván Marcano, el mejor jugador del Porto en este inicio de campaña y baja indefinida por una grave lesión.



Marcano ha sido el talismán de un equipo blanquiazul que ha mostrado ciertas dificultades para imponer su juego, con goles en el último segundo que han garantizado mejores resultados que exhibiciones, lo que se atribuye a la marcha de figuras como el colombiano Matheus Uribe o el luso-brasileño Otávio, unido al periodo de adaptación de sus nuevos refuerzos, entre ellos el exazulgrana Nico González.



De las caras nuevas, el centrocampista argentino Alan Varela es el que parece más cómodo en su nuevo equipo, y su aportación en el clásico permitió al Oporto, con un jugador menos desde el minuto 19, contestar el partido y resistir los ataques de los lisboetas.



Otra de las dudas en el equipo del técnico Sérgio Conceição está en la delantera, donde el iraní Mehdi Taremi es el pilar, a pesar de estar lejos de su mejor forma esta temporada.



Los españoles Toni Martínez y Fran Navarro no han sido opciones para acompañar al delantero persa, que puede estar solo en la punta o formar pareja con el brasileño Pepê, aunque esta segunda opción supondría prescindir de la línea de tres centrocampistas ofensivos que tan bien funcionó ante el Shakhtar, con protagonismo de Galeno, autor de un doblete y una asistencia en la victoria por 1-3.

𝘼𝙣𝙙 𝙨𝙤 𝙬𝙚 𝙢𝙚𝙚𝙩 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣 ⚽🤩



FC Porto 🆚 FC Barcelona#FCPFCB #UCL pic.twitter.com/uzx04YL2Bu — FC Porto (@FCPorto) October 3, 2023

Barcelona vs. Porto: posibles alineaciones

Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Stephen Eustáquio, Alan Varela, André Franco, Iván Jaime, Galeno; Taremi.



FC Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christiansen, Balde; Romeu, Gundogan, Gavi; Ferran, Lewandowski y Joao Felix.

Barcelona vs. Porto: horarios del partido en el mundo

México: 1.00 p. m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el Barcelona vs. Porto vía TV por la Champions League?

El cotejo EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2 para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movista Liga de Campeones y en México por HBO Max. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de STAR+