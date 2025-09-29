Últimas Noticias
Barcelona vs PSG EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de la fase liga de la Champions League?

Barcelona vs PSG EN VIVO | hora y canal Champions League
Barcelona vs PSG EN VIVO | hora y canal Champions League | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Barcelona se enfrenta a PSG por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO.

Duelo de favoritos. Barcelona recibirá este miércoles 1 de octubre al PSG, actual campeón de la Champions League, para seguir demostrando que su buen momento no es casualidad. El cuadro de Cataluña es primero en LaLiga con 18 unidades, uno más que Real Madrid; mientras que el equipo francés también es líder en la Ligue 1, por lo que se espera un duelo con muchos goles. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO?

El cotejo entre Barcelona vs PSG se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic desde las 2:00 p.m. hora peruana, y se podrá ver EN VIVO a través de ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Barcelona vs PSG: altas y bajas para la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025

Barcelona no contará para el duelo con PSG con Gavi, Fermín y Joan García. El cuadro francés, en tanto, no tendrá a Marquinhos, Ousmane Dembélé y Desiré Doue.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

El partido entre Barcelona vs PSG se disputará este miércoles 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic. El recinto tiene capacidad para 56 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

  • En Perú, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m. 
  • En España, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Francia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Paraguay, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  

¿Dónde ver el Barcelona vs PSG en vivo por TV?

El partido entre Barcelona vs PSG se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Barcelona vs PSG: alineaciones posibles

Barcelona: Szcsesny; Koundé, Eric, Christensen, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Zaire Emery, Mayulu; Mbaye, Barcola y Ramos.


Tags
FC Barcelona PSG Champions League

RPP TV

En Vivo

