Barcelona vs PSG: partido por la fase de liga de la Champions League 2025-26

Barcelona y PSG protagonizarán el partido más importante de la próxima jornada de la Champions League.
Barcelona recibirá al PSG de Luis Enrique en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en el que podría ser el último partido del Barza en Montjuic antes de su traslado definitivo al Spotify Camp Nou.
Lo hará con la enfermería repleta después de que en las últimas semanas hayan caído lesionados los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, los centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Fermín López, y el delantero Raphael Dias 'Raphinha', todos ellos piezas importantes en los esquemas del técnico alemán.
Por su parte, Luis Enrique como entrenador del cuadro parisino sabe ya que no podrá contar con Dembélé, Marquinhos y Doué. Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves son duda, mientras que Kvaratskhelia finalmente ha sido descartado.
Barcelona vs PSG: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025?
Barcelona llega a esta instancia tras vencer por 1-2 a Newcastle United de visitante, mientras que PSG goleó 4-0 a Atalanta.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League 2025?
El partido entre Barcelona vs PSG se disputará este miércoles 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic. El recinto tiene capacidad para 56 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Barcelona vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League 2025?
- En Perú, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m.
- n España, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 9:00 p.m.
- En Francia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.
¿Dónde ver el Barcelona vs PSG en vivo por TV?
El partido entre Barcelona vs PSG se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Barcelona vs PSG: Alineaciones posibles
Barcelona: Szcsesny; Koundé, Eric, Christensen, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Zaire Emery, Mayulu; Mbaye, Barcola y Ramos.