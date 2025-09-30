Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Barcelona vs PSG: partido por la fase de liga de la Champions League 2025-26

Guía de TV del Barcelona vs PSG por Champions.
Guía de TV del Barcelona vs PSG por Champions. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Barcelona y PSG protagonizarán el partido más importante de la próxima jornada de la Champions League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona recibirá al PSG de Luis Enrique en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en el que podría ser el último partido del Barza en Montjuic antes de su traslado definitivo al Spotify Camp Nou.

Lo hará con la enfermería repleta después de que en las últimas semanas hayan caído lesionados los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, los centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Fermín López, y el delantero Raphael Dias 'Raphinha', todos ellos piezas importantes en los esquemas del técnico alemán.

Por su parte, Luis Enrique como entrenador del cuadro parisino sabe ya que no podrá contar con Dembélé, Marquinhos y Doué. Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves son duda, mientras que Kvaratskhelia finalmente ha sido descartado.

Barcelona vs PSG: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025?

Barcelona llega a esta instancia tras vencer por 1-2 a Newcastle United de visitante, mientras que PSG goleó 4-0 a Atalanta.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

El partido entre Barcelona vs PSG se disputará este miércoles 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic. El recinto tiene capacidad para 56 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs PSG en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

  • En Perú, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m. 
  • España, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Francia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Paraguay, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Barcelona vs PSG comienza a las 4:00 p.m.  

¿Dónde ver el Barcelona vs PSG en vivo por TV?

El partido entre Barcelona vs PSG se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Barcelona vs PSG: Alineaciones posibles

Barcelona: Szcsesny; Koundé, Eric, Christensen, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Zaire Emery, Mayulu; Mbaye, Barcola y Ramos.

Barcelona vs PSG: ¿Cuánto pagan las apuestas por un gol de Lamine Yamal?

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
FC Barcelona PSG Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA