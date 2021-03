Mauricio Pochettino disputa su primera Champions con PSG | Fuente: PSG

PSG logró un categórico 1-4 sobre el Barcelona en el Camp Nou y está cerca de acceder a los cuartos de final de la Champions League. Incluso perdiendo por dos goles avanzarían a la siguiente ronda, pero Mauricio Pochettino recalcó que su elenco debe apuntar a jugar como lo hicieron en el duelo de ida de la llave.

"Hay 90 minutos por jugar; hay que ser consistentes en el rendimiento durante esos 90 minutos. Tenemos que jugar el partido sabiendo que en el fútbol lo más importante es estar concentrados y tener un buen rendimiento. Es un partido que comienza 0-0 y que queremos ganar, esa es la mentalidad que debemos tener", declaró en rueda de prensa.

En Barcelona se han mostrado optimistas con lograr la remontada en el Parque de los Príncipes. Uno de ellos fue el nuevo presidente Joan Laporta. Esta situación provocó una respuesta de Mauricio Pochettino.

"Felicito a Joan, una persona con la que he tenido muy buena relación cuando estaba en Barcelona, lo conozco muy bien. Lo más importante en el fútbol es creer, ser optimista y vender optimismo. La realidad es que tenemos que estar más concentrados que en Barcelona. Tenemos que atacar y ganar el partido. Sabemos que el Barcelona es un gran equipo y que en este tipo de partidos de Champions la manera en que te preparas y los afrontas es importantísima", explicó.

🎙 Mauricio Pochettino 🇦🇷: "Hay que estar concentrados 90 minutos. Queremos ganar para clasificar." pic.twitter.com/tDMVLMNTwd — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 9, 2021

Los duelos entre PSG y Barcelona han sido frecuentes en la Champions League, pero el último de ellos está marcado por el histórico 6-1 de los azulgranas en 2017, cuando así levantaron un 4-0 en contra. El técnico argentino no le teme a ello.

"No hay pasado más allá del 20 de enero, cuando llegué, no hay historia atrás. Nuestras experiencias son a partir de que llegamos. No tengo ningún condicionamiento ni emoción pasada", puntualizó.

PSG VS BARCELONA ¿Cuándo es? Miércoles, 10 de marzo 2021 ¿Dónde es? Parque de los Príncipes ¿A qué hora es? 3:00 p.m. (hora peruana), 5:00 p.m. (hora argentina), 9:00 p.m. (hora española)







