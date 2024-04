Xavi lanzó advertencia a PSG: "El Montjuic debe ser una caldera"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que si sus jugadores afrontan el partido como un equipo, tendrá "muchas opciones" ante PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el París Saint Germain (PSG).

"No somos un equipo que especule. Ojalá salga nuestra mejor versión e imagen. Hay que hacer las cosas bien, sobre todo en la presión alta. Será complicado. Es una guerra futbolística y se sufrirá. Ellos no especulan y nosotros, tampoco", destacó Xavi sobre el trámite que del Barcelona vs PSG.

A continuación, dijo que el Estadio Olímpico Montjuic debe convertirse en una "caldera" para eliminar al equipo de Kylian Mbappé. "Se tiene que parecer mucho el ambiente. Debe ser una caldera. Habrá momentos difíciles. Ya nos hizo sufrir. Es un partido muy importante para el club", agregó.

Xavi, además, indicó que el PSG de Luis Enrique simpre es ofensivo. "No he visto ningún partido de un equipo de Luis en el que no vaya al ataque. No ha especulado nunca. Mañana, menos".

Barcelona de local

"Para nosotros es una oportunidad muy grande como club. Jugamos en casa, un factor a favor, Montjuïc debe acoger una noche mágica como las del Camp Nou. Luis Enrique no especulará, espero un partido como la ida. Hombre a hombre, atacar con línea defensiva alta... hay que tener personalidad para pasar. Será valiente, porque tiene la necesidad de ganar. Lo veo igualado. Estamos excitados. Es uno de los equipos y uno de los entrenadores mejores del mundo", finalizó.

La conferencia de Xavi de Barcelona. | Fuente: Barcelona

Barcelona vs. PSG: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Pedri, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé.

🗣️ Xavi: "Mañana Montjuïc debe ser una caldera, necesitamos a la afición" pic.twitter.com/3gQiTMtUgg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 15, 2024