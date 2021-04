Hansi Flick: "PSG fue muy eficiente, pero nosotros dominamos el juego" | Fuente: AFP

Este miércoles Bayern Munich cayó por 2-3 ante Paris Saint Germain por el partido de ida en los cuartos de final de la Champions League y, tras el encuentro, Hansi Flick, entrenador de los 'bávaros', dio sus impresiones sobre el resultado.

“Lamentamos la derrota, el PSG fue muy eficiente, pero dominamos el juego. Tengo que felicitar a mi equipo por la mentalidad, el estilo de juego, pero no estuvimos lo suficientemente concentrados de cara al gol", indicó Flick en conferencia de prensa.

En tanto al entretiempo, cuando el marcador iba 2-1 en favor de los parisinos, agregó: "Le dije al equipo que aún queda un partido por jugar y lo daremos todo para que este resultado sea a nuestro favor. No cambia nuestra mentalidad”.

“En el primer gol, Mbappé dispara bien, el suelo estaba mojado. Pueden pasar cosas como estas. No tengo que animar a Neuer, como cuando no siempre recibe elogios cuando hace partidos de clase mundial. Puede suceder que un portero no detenga todos los balones a una distancia tan corta”, agregó Flick.

El encuentro de vuelta entre Bayern Munich y Paris Saint Germain está programado para el martes 13 de abril a las 2:00 pm (hora peruana) en el estadio Parque de los Príncipes.

NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud ha detectado posibles falsificaciones de vacunas contra el coronavirus en varios países del mundo. Por ello, de momento, la OMS recomienda que solo los gobiernos las compren y distribuyan.