Carlo Ancelotti y su próximo objetivo tras ganar la Copa del Rey: "Ahora vamos por la Champions League"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró feliz por obtener su vigésima Copa del Rey tras vencer este sábado al Osasuna por 2-1. En la sala de prensa del estadio de La Cartuja, el italiano declaró que la copa se ha disputado "en un ambiente muy bonito y contra un rival muy fuerte". Sin embargo, aseguró que pasaron "momentos de sufrimiento", pero -al final- merecieron ganar por el camino que recorrieron.



En tanto, agradeció a la plantilla, al club y a la afición por haber ganado todos los títulos posibles en las dos últimas temporadas. "Estoy muy feliz, también muy cansado", aseveró Carletto. "Todo el mundo piensa que eres el favorito. Nos daremos cuenta mañana de lo que hemos logrado no solo esta noche, sino en estas dos temporadas", indicó.

Carlo Ancelotti también destacó que sus futbolistas jugaron "muy bien los 30 primeros minutos, con buenas transiciones y con un Vinicius imparable", aunque después tuvieron "un poco de nervios y no estaban tranquilos cuando han entrado en el vestuario", con lo que les ha "calmado un poco porque este equipo tiene que hacer una sola cosa: jugar al fútbol, que esto lo hacemos muy bien, y lo otro no", como es "perder el control y la concentración".



El técnico madridista admitió que no comenzaron bien la segunda parte y "han sufrido", hasta el punto de que Osasuna empató, pero "afortunadamente Rodrygo ha cambiado la dinámica", y comentó sobre el brasileño, bigoleador en la final, que no se sabe "dónde está su techo, porque es un jugador muy elegante, se mueve bien, tiene acierto ante el gol y lo está haciendo muy bien, está progresando de una manera espectacular".



Además, resaltó que en defensa lo hicieron "mejor que en los últimos tiempos", ya que, con la entrada de Rudiger por Tchouaméni en el minuto 69 de la final de Copa y junto con Alaba y Militao, cerraron "más las líneas" y estuvieron "bien posicionados".

Real Madrid y su próximo objetivo: la Champions League

Sobre el arranque de la semifinal de la Champions League ante Manchester City, señaló que -como en esta final de Copa y otros muchos días en el Santiago Bernabéu- la afición los alentará. Sin embargo, indicó que no sabe si ganarán la máxima competición europea, pero afirmó que van a competir y luchar para intentarlo.



El partido entre Real Madrid vs. Manchester City por la Liga de Campeones se disputará el martes 9 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo español no contaría con la presencia de Dani Cevallos, quien sufrió una lesión durante el último entrenamiento del equipo merengue previo a la final de la Copa del Rey. Manchester City también está a la espera de la recuperación de Ake, quien fue cambiado en el último encuentro ante Leed United.

