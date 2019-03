Lionel Messi ha ganado cinco ediciones de la UEFA Champions League. | Fuente: US Sports Guru

Lionel Messi no guarda buenos recuerdos de Old Trafford. El delantero argentino, que volverá a pisar el campo del recinto inglés en la llave de los cuartos de final de la Champions League, ya sabe lo que es jugar en esa cancha para enfrentar al Manchester United pero su última actuación en ese estadio frente a los 'Red Devils' no fue la mejor.

La última oportunidad en la que Lionel Messi jugó un cotejo con la camiseta del Barcelona frente al Manchester United fue en las semifinales de la Champions League 2007-08. En esa ocasión, el elenco culé cerraba la llave en condición de visitante tras igualar sin goles en la ida y, para su mala suerte, no pudieron impedir que la escuadra inglesa pase a la final del certamen.

Con un gol de Paul Scholes al minuto 14, Manchester United salió victorioso en ese compromiso disputado el 29 de abril del 2008 por la mínima diferencia y le puso fin a la participación de Barcelona en esa edición de la Champions League. Incluso, en ese duelo enfrentó a Cristiano Ronaldo, quien más adelante se convertiría en su principal competidor en la lucha para ser catalogado como el mejor futbolista del planeta.

Si bien esa fue la última vez que Lionel Messi visitó Old Trafford con la indumentaria del Barcelona, no fue la última que el atacante nacido en Rosario jugó en ese estadio. En el 2014, con la camiseta de la Selección Argentina, el delantero de 31 años enfrentó a Portugal pero volvió a salir perdedor por un gol, esta vez con un tanto de Raphael Guerreiro.