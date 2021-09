Claudio Pizarro sabe lo que es levantar el trofeo de la Champions League. | Fuente: AFP

La Champions League, en su fase de grupos, dio inicio este martes 14 de septiembre. Por ejemplo, Bayern Munich goleó 3-0 al Barcelona en Camp Nou, en tanto que Manchester United perdió de manera sorpresiva ante Young Boys.

Uno de los peruanos que tiene autoridad para hablar de la Champions League es Claudio Pizarro. Y es que 'Bombardero' ganó la Copa de Europa en el Bayern y, en medio de la competición, ha dado a sus firmes candidatos para levantar la 'Orejona' a fin de temporada.

"Manchester City y PSG. Creo que el PSG este año ha hecho inversiones grandes y trajo jugadores que están acostumbrados a ganar la Champions (...) Los jugadores quieren ir a un club donde tienen la posibilidad de lograr grandes títulos", le dijo Pizarro a Récord.

Pizarro y el secreto para obtener la Champions League

Claudio Pizarro jugó la Champions en Bayern, Bremen y Chelsea. | Fuente: EFE

No obstante, el también exatacante del Chelsea, Werder Bremen y Alianza Lima dio cuenta que si bien estos elencos son favoritos, no tienen asegurado su lugar en la final.

"Estos no la han ganado. Hay que armar un equipo competitivo, engranado y unido. No solo bastan jugadores de calidad. Si no hay eso, se quiebran", añadió.

De otro lado, este miércoles Real Madrid jugará su primer partido en la fase de grupos de la Champions League.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, sin Gareth Bale lesionado, se verán las caras ante Inter de Milán en el Giuseppe Meaaza por el Grupo D.

Por su parte, el PSG con Lionel Messi visitará al Brujas en Bélgica. 'Leo' tendrá su primer partido en el torneo con otra camiseta que no sea la del Barcelona.

