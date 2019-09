Pep Guardiola dirige al Manchester City desde el año 2016. | Fuente: EFE

Luego de haber ganado más de una Premier League, el único título que tiene Pep Guardiola pendiente con el Manchester City es el de Champions League. Y en su cuarta temporada en el cuadro británico, los hinchas esperan que el estratega español pueda darle al club la primera 'Orejona' de su historia.

Sin embargo, Pep Guardiola manifestó que no vería como un fracaso no ganar la Champions League entrenando al Manchester City. En su última conferencia de prensa, el técnico de 48 años señaló que el dueño en ningún momento le ha comentado que es una obligación obtener la presea continental y, más allá de su deseo para ganarla, no se vería como un desastre si no lo hace.

"Desde mi primera conferencia en Manchester City, me han dicho que estoy aquí para ganar la Champions League. Sin embargo, he hablado un par de veces con el dueño y él no me ha comentado eso. Sería un avance lógico ser el campeón de Europa, pero a veces eso no es posible. Sí quiero ganar, pero mi vida no va a ser un desastre si es que no lo hago", dijo.

Manchester City enfrentará al Dinamo Zagreb por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League este martes 1 de octubre a las 2:00 de la tarde (hora peruana). Será el segundo encuentro del elenco de Pep Guardiola en el certamen tras el triunfo por 3-0 contra Shakhtar Donetsk.