Participar en la Liga de Campeones no es cualquier cosa para un gran club. Es casi vital para su supervivencia. No sólo da prestigio deportivo. Detrás del fútbol, en los despachos, hay en juego grandes cantidades económicas que pueden marcar la planificación de una temporada. Y, de momento, al Real Madrid no le va mal: suma 105.34 millones de euros en ganancias.

Esa es la cifra que acumula el club blanco por premios en la máxima competición continental después de eliminar de forma épica e incluso casi milagrosa al PSG en octavos, al Chelsea en cuartos y al Manchester City en semifinales. Y, la última cantidad, 15.5 millones de euros por alcanzar la final, llegó gracias a un doblete de Rodrygo y a un tanto de Benzema que no sólo fueron goles y alegría desbordada: la caja blanca, ingresó una buena cifra.

Solo el Liverpool, el rival del Real Madrid en la final de París que se disputará el 28 de mayo, supera al club que preside Florentino Pérez. Con 115.80 millones de euros, es el equipo que más dinero ha ganado en la Liga de Campeones. Y, ahora, ambos, pelearán por el último botín: 4.5 millones de euros por ganar la competición y otros 3.5 extra por participar en la Supercopa de Europa.

Pero el Real Madrid y el Liverpool no son los únicos que han ganado dinero con la Liga de Campeones. Otros muchos clubes, en mayor o menor medida, han sacado buenos beneficios. Y, por ejemplo, los españoles, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Barcelona y Sevilla han acumulado la astronómica cifra de 325.78 millones de euros.

Aumentaron los premios

Para el curso 2021/22 y respecto al anterior, la UEFA aumentó los premios a repartir entre todos los clubes participantes un 3.6 % hasta los 2 032 millones de euros. El organismo presidido por Aleksander Ceferin otorga sus premios por diferentes conceptos. El primero, y el más jugoso, responde a los méritos deportivos. Solo por acceder a la fase de grupos, cada uno de los 32 equipos recibió 15.6 millones de euros.

Dentro de esa primera etapa, cada victoria supuso 2.8 millones de euros por club mientras que un empate dejó unos ingresos de 930 000. Por alcanzar los octavos de final, la cantidad a recibir llegaba a los 9.6 millones de euros; por los cuartos, 10.6; y por las semifinales, 12.5.

El segundo concepto, responde al coeficiente UEFA, una clasificación en cada competición según el coeficiente de la última década de los clubes participantes. A mayor coeficiente, más puntos. Y, cada punto, con un máximo de 32, otorga un 1.1 millón de euros a cada club.

Y, el tercer concepto, aún no cuantificado, corresponde al ‘market pool’, es decir, al dinero de las televisiones en las competiciones UEFA. La Liga de Campeones tiene una bolsa de 291 millones de euros a repartir entre los equipos en función del peso de cada mercado. (EFE)



