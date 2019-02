Vuelve la Champions League 2018/19 | Fuente: Composición: Semana

La Champions League regresa con los octavos de final a partir de la próxima semana. El mejor torneo de clubes de Europa se alista para regalarnos vibrantes partidos como el Liverpool vs. Bayern Múnich, Ajax vs. Real Madrid, Manchester United vs. PSG, entre otros.

Todo arranca con los duelos de ida de los octavos de final, entre este 12 y 20 de febrero. Este martes se jugarán Roma vs. Porto, Manchester United vs. PSG, mientras que el miércoles se desarrollarán los duelos Tottenham vs. Bourssia Dortmund y Ajax vs. Real Madrid.

Los otros cuatro duelos restantes se jugarán entre el 19 y 20 del mismo mes. Lyon vs. Barcelona y Liverpool vs. Bayern Múnich (19/02), mientras que cierran los partidos de ida Atlético de Madrid vs. Juventus y Schalke 04 vs. Manchester City (20/02).