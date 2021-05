El City era favorito, pero Chelsea se quedó con la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SUSANA VERA

Un Chelsea en su mejor nivel es el nuevo campeón europeo. Y es que los 'blues', dirigidos por el director técnico Thomas Tuchel, vencieron este sábado 1-0 al Manchester City en lo que fue la gran final de la Champions League 2021.

Kai Havertz, a los 42', fue el encargado de anotar el único tanto del Chelsea sobre Manchester City. Ya al final del partido, el capitán César Azpilicueta levantó la 'Orejona', la segunda en la historia del conjunto azul.

La primera Copa de Europa del Chelsea se dio en 2012. Allí, los entonces dirigidos por Roberto Di Matteo le ganaron por penales al Bayern Munich en el Allianz Arena, recinto en donde juega como local el elenco bávaro.

Chelsea despachó al Manchester City de Pep Guardiola

Chelsea es una verdadera fiesta al ganar la Champions ante el City. | Fuente: ESPN

La partida de ajedrez, el encuentro de estrategas, la batalla de pizarras se decidió por un chispazo. Un magistral pase de Mason Mount a Kai Havertz que derrumbó las esperanzas de ser campeón de Pep Guardiola y su Manchester City y colocó la segunda Champions a las vitrinas del Chelsea (0-1).



La final, decidida por la experiencia, se quitó sus vestiduras de partida de ajedrez para dar paso a un ida y vuelta frenético, que dejaba en paños menores a la previsiones de encuentro cerrado. El City cazó a la defensa londinense, aún desperezándose, con un pelotazo en largo de Ederson hacia Sterling, al que anuló Reece James en el último instante.



Pero en esta locura de inicio, inesperado, había una constante respecto al resto de la temporada: la imprecisión de un Timo Werner negado de cara al gol. El alemán dispuso de dos en espacio de cinco minutos. Un remate al aire con todo a favor en la frontal del área chica; otro delante de Ederson.

Respondió el City con un mano a mano de Phil Foden que sacó 'in extremis' Rudiger. Y en el culmen de todo se lesionó Thiago Silva, consciente de que la fortuna le negaba otra oportunidad como el año pasado.



Pero el golpe no ahogó al Chelsea. Seguía incómodo el City, acostumbrado a dominar y no a que lo dominen, y Mount encontró la llave. El mejor jugador 'blue' de la temporada quebró a la defensa 'citizen' con un pase entre líneas que dejó solo a Havertz. El germano se fue a trompicones de Ederson y a puerta vacía avisó del jaque mate. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.