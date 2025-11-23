Chelsea vs Barcelona EN VIVO: ¿a qué hora juega y dónde ver la fecha 5 de la Champions League?

Chelsea recibe a Barcelona por la fecha 5 de la Champions League. Conoce a qué hora empieza y dónde verlo EN VIVO.

Duelo de necesitados. Chelsea y Barcelona se enfrentan en un partido donde solo sirve ganar. El cuadro inglés se encuentra en el decimosegundo lugar con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una derrota en las primeras cuatro fechas. El equipo de Enzo Maresca no contará con Cole Palmer, una de sus principales figuras, producto de una fractura en un accidente doméstico. El equipo culé vive una realidad idéntica a la de su rival. También cuenta con el mismo puntaje y resultados que su rival, pero está un puesto más arriba por diferencia de goles. ¿A qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO?

El encuentro entre Chelsea vs Barcelona está programado para el martes 25 de noviembre, a las 3:00 p.m. hora peruana, en Stamford Bridge de la ciudad de Londres, Inglaterra. Será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. Además, podrás escucharlos por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Chelsea vs Barcelona: altas y bajas para la fecha 5 de fase liga de la Champions League 2025

Chelsea no contará Romeo Lavia, Dario Essugo y Levi Colwill para el encuentro contra Barcelona. Pero, la baja más sensible será la de Cole Palmer, quien sufrió una fractura en un accidente doméstico. Barcelona, en tanto, no contará con su mediocampo estelar (Pedro y Gavi).

¿Cuándo y dónde juegan Chelsea vs Barcelona en vivo por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2025?



El encuentro entre Chelsea vs Barcelona se disputará este martes 25 de noviembre en Stamford Bridge de la ciudad de Londres, Inglaterra. El recinto tiene capacidad para 40 300 espectadores.

¿A qué hora juegan Chelsea vs Barcelona en vivo por la fase liga de la Champions League 2025?



En Perú , el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m. En Inglaterra , el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 8:00 p.m. En España , el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Chelsea vs Barcelona en vivo por TV y streaming?



El partido entre Chelsea vs Barcelona se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, el cotejo será trasmitido por Disney+. También lo podrás escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. En tanto, el minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Chelsea vs Barcelona: alineaciones posibles



Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Joao Pedro, Jamie Gittens; Tyrique George.

FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Robert Lewandowski.

Chelsea vs Barcelona: últimos resultados en Champions League

23/07/2019: Barcelona 1-2 Chelsea

14/03/2018: Barcelona 3-0 Chelsea

20/02/2018: Chelsea 1-1 Barcelona