Barcelona vs. Chelsea EN VIVO: partidazo en Londres por la fecha 5 de la Champions League

Barcelona vs. Chelsea se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 5 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El delantero Marcus Rashford, ausente en el último partido del FC Barcelona por un proceso gripal, ha entrado en la convocatoria para jugarcontra el Chelsea en Londres. Sin embargo, el volante Pedri sigue de baja por lesión en el elenco culé que dirige el entrenador Hansi Flick.

El futbolista canario sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el pasado 26 de octubre contra el Real Madrid que le ha obligado a perderse los últimos cuatro partidos. Todavía no se ha ejercitado junto al resto del grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper del Barcelona, en un entrenamiento en el que sí ha participado Rashford.

¿Cómo llegan a la fecha 5 de fase liga de la Champions League 2025?

La tienda blaugrana viene de golear 4-0 a Athletic Club en LaLiga, en tanto que los 'blues' vienen de derrotar 2- a Burnley en la Premier League.

¿Cuándo y dónde juegan Chelsea vs Barcelona en vivo por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2025?

El partido está programado para el martes 25 de noviembre en Stamford Bridge (Inglaterra). El recinto tiene una capacidad para 40,341 espectadores.

¿A qué hora juegan Chelsea vs Barcelona en vivo por la fase liga de la Champions League 2025?

En Perú , el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m. En Inglaterra , el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 8:00 p.m. En España , el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Chelsea vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Chelsea vs Barcelona en vivo?

El partido del Barcelona contra Chelsea será transmitido vía TV por la señales de ESPN y Movistar+ (España), además de la plataforma streaming Disney+. RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Chelsea vs Barcelona: alineaciones posibles



Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Joao Pedro, Jamie Gittens; Tyrique George.

FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Robert Lewandowski.

(Con información de EFE)