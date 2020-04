Atlético de Madrid en contra de dar por terminada LaLiga y no jugar la próxima Champions | Fuente: AFP

Todavía no hay una decisión tomada sobre la vuelta de La Liga, paralizada por la pandemia del coronavirus; sin embargo, las autoridades del fútbol español están barajando opciones para que el escenario sea el mejor para clubes y jugadores. Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicaron que las competiciones regionales no profesionales han culminado y no habrá descensos en dichos torneos.

Esta decisión preocupa a algunos clubes de Primera División como el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone. Si la decisión se adopta para todas las categorías del fútbol español, los rojiblancos se quedarían fuera de la Champions League de la próxima temporada al ubicarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 45 unidades, cuando quedan 33 puntos por disputar.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, realizando una videoconferencia con los presidentes regionales | Fuente: Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

Este sería un duro golpe deportivo para el Atlético ya que desde hace 7 temporadas son claros animadores de la competición. Este año, eliminaron al actual campeón Liverpool volteándole el partido en Anfield. Una noche mágica para todo el equipo.

Además, presentaría un problema económico, quizá el más importante, porque el dinero que ingresa por la fase de grupos de la Champions y una clasificación a octavos pasa los 100 millones de euros, quinta parte del presupuesto anual de la institución. Por estas razones, el cuadro madrileño se opondrá firmemente a esta propuesta que baraja la RFEF.

El otro afectado sería el Real Madrid que busca con Zidane ganar LaLiga después de tres temporadas consecutivas en las que el FC Barcelona se quedó con el título. Los merengues están a un punto de los azulgranas hasta el momento, pero quedan 11 jornadas por jugar.