Cristiano Ronaldo ha sido baja en las últimas fechas por dar positivo a coronavirus | Fuente: AFP

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, extremo del Juventus, reconoció que su equipo echa de menos al portugués Cristiano Ronaldo, quien se perdió los últimos tres partidos tras dar positivo por coronavirus y es duda para la cita de este miércoles en la Champions League contra el Barcelona.



"Cristiano es un campeón. Sabemos que en estos partidos tan difíciles, contra rivales que se encierran en defensa (como el del último domingo ante el Verona), su fuerza, su mentalidad y sus motivaciones terminan prevaliendo. En este momento claro que le echamos de menos", afirmó Cuadrado en una entrevista a la televisión italiana "Sky Sport".



El Juventus empató dos partidos ligueros sin Cristiano, 1-1 ante el Crotone y 1-1 frente al Verona, y solo ganó en la visita europea del pasado miércoles al Dinamo Kiev, cuando el español Álvaro Morata anotó un doblete.



El equipo de Andrea Pirlo se medirá este miércoles con el Barcelona, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un cruce en el que, destacó Cuadrado, el Juventus debe demostrar su poderío.







"Es un partido difícil de enfrentar, contra un rival muy fuerte. Debemos saltar al campo y demostrar la fuerza del Juventus. Contra los grandes equipos, siempre damos algo más. No debemos fallar al comienzo, debemos tratar de conseguir un buen resultado", dijo.



"Vamos a preparar el partido para ganar, aunque sabiendo que jugamos contra un rival muy fuerte. Pase lo que pase, debemos saber que somos profesionales, que debemos luchar y no perder la costumbre que tenemos en el Juventus, darlo todo hasta el final", agregó.



A nivel personal, Cuadrado explicó que el curso pasado vivido bajo la gestión de Maurizio Sarri, en el que actuó de lateral derecho, le ha ayudado mucho a mejorar en las tareas defensivas.



"Desde el año pasado estoy más acostumbrado a defender, trabajé mucho sobre eso con Sarri el año pasado. Ahora Pirlo me pide dar mi aportación siempre en la delantera. Poco a poco encontraremos la manera de ser peligrosos", afirmó.

(Con información de EFE)