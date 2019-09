Emre Can con Cristiano Ronaldo en Juventus. | Fuente: AFP

No ser considerado en la lista de 22 jugadores para la Champions League ha provocado que el alemán Emre Can (25 años) critique duramente al entrenador de Juventus, Maurizio Sarri, que tampoco inscribió al croata Mario Mandzukic.

"Estoy rabioso y furioso, no lo entiendo, es muy chocante para mí, porque se me prometieron otras cosas estas últimas semanas", indicó Can.

Can, que actualmente se encuentra concentrado con la Selección de Alemania, calificó de “deshonesto” a Sarri por no inscribirlo en la lista de Champions, en el cual sí han sido considerados los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.

El alemán prometió "sacar conclusiones" de esta decisión, aunque la Juventus aún puede modificar su nómina en invierno (boreal) e incluirlo en el grupo. "Quiero y voy a jugar la Liga de Campeones", señaló el jugador, dejando entrever una posible salida de la Juve.

Según Can, Sarri le informó el martes por teléfono: "La llamada duró menos de un minuto. No me dio ninguna razón de mi ausencia" en la lista, culminó Can.