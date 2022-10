Darwin Núñez es viral por lo que dijo de Jürgen Klopp. | Fuente: ESPN

Darwin Núñez fue titular el último martes en la victoria de Liverpool 2-0 sobre Rangers por la Champions League. Pese a la titularidad, el delantero charrúa no pudo anotar en Anfield.

Luego del cotejo, el atacante charrúa Darwin Núñez dio declaraciones a la cadena internacional ESPN y las mismas se volvieron viral. Y es que resulta que el internacional con la Selección de Uruguay indicó que no entiende el inglés con el que se comunica su entrenador Jürgen Klopp en los entrenamientos de la tienda 'red'.

"Bueno, la verdad que sinceramente las charlas en las que habla no entiendo nada. Les preguntó a mis compañeros qué es lo que dice. Pide que tengamos confianza y a la hora de perder un balón, que presionemos. Tiene las cosas claras", sostuvo Núñez al citado medio.

Darwin Nüñez espera mejorar su inglés para entender a Jürgen Klopp

La palabra de Darwin Núñez en relación a Jürgen Klopp. | Fuente: ESPN

Rápidamente, las declaraciones del exjugador del Benfica ganaron miles de reproducciones en redes sociales como Twitter e Instagram.

Por otra parte, en otro momento de la conversación agradeció el apoyo de sus compañeros, quienes le ayudan a poder entender lo que comento su estratega.

"A veces ando algo indeciso, no con la confianza del todo. El míster siempre me respalda. Mis compañeros me hablan y que me comenta que esté tranquilo. Sé que si hago algo mal, me van a respaldar", dijo Darwin Núñez.

Hay que tener en cuenta que el uruguayo, en su primera titularidad en un mes, sigue de espaldas de cara a gol y se encontró con tres grandes intervenciones del veterano Allan McGregor, de 40 años, que evitó que pudiera coronar su noche con un tanto, el que hubiera sido el primero desde la Community Shield en julio.

Liverpool y una clave victoria en la Champions

Para suerte de Klopp, el que sí tuvo puntería fue Alexander-Arnold, que a los ' clavó en la escuadra una falta desde la frontal. Un disparo precioso ante el que nada pudo hacer McGregor y que sirvió para reivindicar la figura del lateral inglés, venido a menos en este inicio de temporada por sus problemas en la marca y en defensa.

Posteriormente, en el 53', Mohamed Salah desde lo once metros no erró y transformó su segundo gol de esta Champions League, con el que sentenció el encuentro.

Liverpool, después de los cuatro goles que recibió en su estreno europeo en Napoli, ya enfila su clasificación a octavos y es segundo del grupo A con seis puntos, tres menos que los italianos y tres más que el Ajax. En su vuelta a la Copa de Europa once años después, el Rangers cierra el grupo con cero puntos, cero goles a favor y nueve en contra.

