El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, admitió tras el empate 0-0 contra el Atlético de Madrid que les clasifica para las semifinales de la Champions League, que el conjunto ‘colchonero’ les "pasó por encima" en la segunda parte del partido en el Wanda Metropolitano.

"En el descanso lo hemos hablado: ahora viene lo peor, lo más duro, la fatiga de Liverpool hace tres días, el viaje, y en la segunda parte nos han pasado por encima. Si hubieran hecho un gol no estaríamos diciendo que el City está clasificado, pero en la primera parte hemos estado a nuestro nivel", señaló Guardiola en rueda de prensa.

Pep Guardiola recalcó en varias ocasiones que él no criticó al Atlético de Madrid en la ida cuando hizo referencia a que defender con dos líneas de cinco era algo efectivo "desde la Prehistoria"

"¿Quién ha criticado al Atlético? No te equivoques, yo dije que siempre, hoy y siempre cuando un equipo defiende muy bien atrás es muy difícil, solo dije esto", apuntó el técnico del Manchester City.

Preguntado por si su equipo tuvo que hacer uso del "otro fútbol" como la pérdida de tiempo, para defenderse del Atlético, el entrenador del City reiteró que "no despreció a nadie" con sus comentarios.

"No teníamos otra, porque el Atlético estuvo brillantísimo. No me ha gustado nada defender así, pero no nos ha quedado otra, nosotros hemos estado mal y ellos bien", manifestó.

Pep Guardiola enfrentará al Real Madrid en la Champions League

Pep sobre el próximo duelo ante el Real Madrid en semifinales 💬



🔵 #MCFCEspañol | #UCLpic.twitter.com/W9rUxH0Scc — Manchester City (@ManCityES) April 13, 2022

Manchester City se medirá al Real Madrid en las semifinales de la Champions League, ante el cual Pep Guardiola consideró que tendrán que mejorar muchas cosas para acceder al partido por el título de la ‘Orejona’.

"Si jugamos como la segunda parte no tenemos ni una opción, y si jugamos como en la ida o en la primera parte, competiremos, pero contando que es el Real Madrid, el rey de esta competición y que habrá momentos que se va a sufrir, solo faltaría", finalizó.

