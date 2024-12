Dortmund vs. Barcelona EN VIVO: partidazo en Alemania por la Champions League 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Borussia Dortmund vs. Barcelona se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 6 de la fase liga en la Champions League 2024-25.

La exuberante versión europea del Barcelona de Hansi Flick se pondrá a prueba ante el Dortmund, un rival directivo en la clasificación que ha sido finalista de la última edición del campeonato. El club azulgrana, que arrancó el curso como un tiro, se ha dejado 10 de los últimos 12 puntos en LaLiga y, aunque sigue líder de la competición doméstica, Real Madrid y Atlético de Madrid ya le pisan los talones.

En el Barcelona han ido perdiendo poco a poco su intensidad en la recuperación tras pérdida, la efectividad en su principal arma en defensa, el fuera de juego, y también parte de su productividad ofensiva.

¿Cuándo y dónde juegan Dortmund vs Barcelona en vivo por la fecha 6 de Champions League?

El partido está programado para miércoles 11 de diciembre en el Signal Iduna Park. El recinto tiene una capacidad para poco más de 81,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Dortmund vs Barcelona en vivo por la Champions League?

En Perú, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a la 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a la 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En España, el partido Dortmund vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

¿Cómo ver el Dortmund vs Barcelona en vivo por TV?

El partido del Dortmund frente al Barcelona será transmitido por ESPN 2, Movistar+, TNT Sports, Paramount y Disney+. RPP te lo lleva en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Dortmund vs Barcelona: alineaciones posibles

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Sabitzer, Gross; Malen, Gittens y Guirassy.

Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Dortmund vs Barcelona: ¿cómo llegan a la fecha 6 de la fase liga de Champions League?

En el Dortmund llegan de empatar 1-1 con el Monchengladbach por la Bundesliga, mientras que los culés igualaron 2-2 ante Betis por la liga española.

