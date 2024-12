No llega: Julio César Uribe no será elegido director general de fútbol de la Federación Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se plantean cambios en el cierre de año tras una temporada en la que los resultados fueron adversos entorno a la Selección Peruana, ubicada en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas y con pocas opciones de alcanzar un cupo para el Mundial 2026. La primera medida de renovación que se realizó en Videna es la salida de Juan Carlos Oblitas, quien ejercía el cargo de director general de fútbol.

El despido de Oblitas dejó vacante el puesto en la FPF y con la intención en Videna de elegir a la brevedad a un remplazante. Un nombre que sonaba con fuerza para instalarse en San Luis era el de Julio César Uribe, sin embargo, RPP pudo conocer que finalmente el ‘Diamante’ no será elegido nuevo director general de fútbol.

Uribe no llega a la Federación

Julio César Uribe, mundialista y leyenda de la Selección Peruana, quien también dirigió a la ‘bicolor’ en 2007, reconoció el último lunes que tuvo un acercamiento con la Federación para desempeñar la función que tenía bajo su responsabilidad Juan Carlos Oblitas.

“Hay un acercamiento. Estoy identificado en todos los cambios que se requieran y que no sea para unos cuantos, sino para todo el Perú. Son pocas las cosas que tengo que evaluar. Yo estoy entregado a entregar cambios. No soy de las personas que miran el techo y si se está cayendo, no espero que se caiga para después decir 'se cayó' (...) Yo tengo capacidad de cambio, tengo fuerzas para lograr cambios. Solo no puedo”, dijo en entrevista con 'Fútbol como Cancha' de RPP.

El ‘Diamante’ figuraba como una de las posibilidades que se manejaba, pero, tras avanzarse con los pasos para la elección en Videna, quedó descartado. Julio César Uribe no será el director general de fútbol de la FPF. Al mismo tiempo, otros son los nombres que quedaron en una lista más reducida para la designación definitiva.

Así como Uribe, otros exfutbolistas y con paso importante por la Selección Peruana que llegaron a considerarse fueron Teófilo Cubillas, Nolberto Solano, entre otros. Finalmente quedaron relegados.

¿Quién reemplaza a Oblitas en la FPF?

El nuevo director general de fútbol será de nacionalidad peruana, un requisito que quedo establecido dentro de la Federación. Aunque no cuenta con una fecha exacta para tenerse al sustituto de Oblitas, la intención es que ya se tenga la elección para el jueves, día en que habrá nuevo directorio en Videna.

Un nombre que todavía se mantiene en agenda es el de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, el actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y entrenador de la Selección Peruana Sub 20, con la que trabaja para afrontar dentro de un mes el Sudamericano en Venezuela.

Una de las funciones principales del director general de fútbol durante la etapa de Juan Carlos Oblitas fue la de elegir al entrenador de la Selección Peruana. Se encargó de llevar a Juan Reynoso a la ‘bicolor’, fue quien le comunicó su salida ante los malos resultados en las Eliminatorias y también trabajó en la llegada de Jorge Fossati.

En el próximo directorio, además, se tiene considerado definirse el futuro de Fosatti al mando del seleccionado rojiblanco.