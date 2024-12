Juventus vs. Manchester City: ¿dónde ver el partidazo por fecha 6 de la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juventus vs. Manchester City se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en lo que será uno de los partidos por la fecha 6 (fase liga) de la Champions League 2024-25.

La tienda de Juventus, que las últimas semanas ha sufrido las consecuencias de tener la enfermería llena, con hasta seis lesionados que podrían ser titulares, recuperará a dos jugadores importantes, Douglas Luiz y Weston McKennie, para recibir al Manchester City.

Aunque todavía con mucho trabajo por delante, Juventus empieza a ver la luz al final del túnel en el apartado de las lesiones. Los numerosos percances de los jugadores del primer equipo mermaron la prestación del combinado que dirige Thiago Motta, obligado a tirar de la cantera y a hacer malabares en las convocatorias.



Juventus vs Manchester City: así llegan a la fecha 6 de la fase liga de Champions League

En la previa, la 'Juve' viene de empatar 2-2 con el Bologna por la Serie A, en tanto que el equipo de Pep Guardiola goleó 3-0 al Nottingham Forest por la liga inglesa.

¿Cuándo y dónde juegan Juventus vs Manchester City en vivo por la Champions League?

El partido está programado para el miércoles 11 de diciembre en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín, un recinto para casi 42,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Juventus vs Manchester City en vivo por la Champions League?

En Perú, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido DJuventus vs Manchester City comienza a la 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Juventus vs Manchester City comienza a la 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 2:00 p.m.

En España, el partido Juventus vs Manchester City comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver Juventus vs Manchester City en vivo por TV?

El partido de Juventus ante Manchester City será transmitido en vivo y en directo por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Juventus vs Manchester City: alineaciones posibles

Juventus: Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners; Weah y Vlahovic.

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; Gundogan, Savinho, De Bruyne; Bernardo Silva, Nunes y Haaland.

