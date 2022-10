Harry Kane y Erling Haaland son dos de los mejores delanteros de la Premier League. | Fuente: AFP

Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, elogió a Erling Haaland y dijo que el jugador del Manchester City "ha tenido un fantástico inicio de temporada".



El delantero inglés atendió a los medios de comunicación antes de enfrentarse al Eintracht de Frankfurt este miércoles en la Champions League y habló sobre Haaland.



"No soy una persona a la que le gusta hablar o pensar sobre otros jugadores. Ha tenido un fantástico inicio de temporada, tiene mucho mérito, pero no es algo que pueda controlar, así que prefiero concentrarme en mí mismo. Me está yendo muy bien en la Premier League, ahora quiero marcar más en la Premier League", dijo Kane.



"La gente está hablando mucho sobre Haaland y es lo normal, por el arranque de temporada que ha tenido, pero queda mucho y solo me concentro en mí", añadió.



Kane, que lleva ocho goles este curso en la Premier League y marcó el sábado el de la victoria ante el Brighton & Hove Albion, aún no ha visto puerta en Champions esta temporada y el Tottenham está segundo en el Grupo D a dos puntos del Sporting de Portugal y empatado con el Eintracht.

Busca su primer gol en Champions

"Es un momento clave de la fase de grupos y es un partido importante. Es un momento para dar un paso adelante en el grupo. Yo quiero marcar en cada partido y siempre intento lo máximo para ayudar al equipo. Me apena no haber marcado aún, pero espero poder cambiar eso este miércoles", señaló Kane.

Sin Erling Haaland, Manchester City empató ante Copenhague

El Copenhague sacó un sufrido empate en la visita del todopoderoso Manchester City, que jugó una hora en inferioridad, en un partido de mucho brío, polémica y un resultado que premia la esforzada actuación del equipo local.



Pese a jugar con diez muchos minutos, el City tuvo las mejores ocasiones y desperdició un penal, pero se estrelló contra Grabara, el portero local, y acabó dejándose ir.

El delantero noruego Erling Haaland se mantuvo en la banca de suplentes por decisión del entrenador Pep Guardiola.