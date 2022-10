Erling Haaland es la carta de gol del equipo de Pep Guardiola. | Fuente: EFE

Manchester City goleó 5-0 al Copenhague gracias a una nueva exhibición del delantero noruego Erling Haaland, autor de un doblete en este encuentro de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Erling Haaland (minutos 7 y 32) desniveló rápidamente el partido hacia el lado de los locales y un gol en su portería del georgiano Davit Khocholava (39) dejó el encuentro prácticamente sentenciado antes del descanso. Ryad Mahrez de penal (55) y el argentino Julián Álvarez (76) completaron la goleada de los 'citizens'.

Haaland pudo completar más anotaciones en el compromiso, pero su entrenador Pep Guardiola prefirió sustituirlo para evitar un inconveniente físico.

El exjugador de Borussia Dortmund tiene contrato con el City hasta el 2027, pero en Europa se habla que tiene una cláusula de liberación en 2024 y que la primera opción la tendría el Real Madrid.

Sobre el particular, Guardiola negó tal detalle en el contrato de Haaland. "No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo. No es cierto, ¿qué puedo decir? Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí", culminó.

¿Cuánto sería el monto de la cláusula de Haaland?

De acuerdo a una publicacón de Mundo Deportivo de España, la cláusula de liberación alcanzaría los 200 millones de euros.

Haaland, que anotó un triplete en la victoria ante Manchester United, apunta a romper todos los récords en la Premier League y en el fútbol mundial.

El 1-0 del Manchester City fue obra de Erling Haaland. | Fuente: EFE

Tabla de goleadores de la Champions:



5 goles: Haaland (Manchester City)

4 goles: Sané (Bayern Múnich)

3 goles: Bellingham (Borussia Dortmund), Kudus (Ajax), Lewandowski (Barcelona), Mbappé (París SG), Okafor (Salzburgo), Raspadori (Nápoles), Zielinski (Nápoles)

2 goles: André Silva (RB Leipzig), Guerreiro (Borussia Dortmund), Jutglà (FC Brujas), Messi (París SG), Mudryk (Shakhtar Donetsk), Orsic (Dinamo Zagreb), Rabiot (Juventus), Richarlison (Tottenham), Saelemaekers (Milan), Salah (Liverpool), Shved (Shakhtar Donetsk), Simeone (Nápoles), Sowah (FC Brujas), Trincão (Sporting de Lisboa), Vinícius Júnior (Real Madrid).