Barcelona no levanta cabeza en lo que va de la Champions League. Este miércoles, los dirigidos por el director técnico Ronald Koeman cayeron goleados 3-0 manos del Benfica en la segunda jornada del Grupo E.

Pese a la dura caída en la ciudad de Lisboa, el presidente del Barcelona confía en que sus jugadores le darán vuelta a esta situación. Joan Laporta, mandamás de la tienda catalana, se reunió con los jugadores del club en el vestuario luego de perder en el Estadio da Luz.

Según indica el diario AS, el presidente del Barcelona habló con los futbolistas y sostuvo que en club tienen un plan para "arreglarlo". Asimismo, se indica que no estuvo presente Koeman y que tampoco Laporta habló de él con los jugadores.

Es más, el citado medio añade que el presidente también se juntó con los futbolistas previo al viaje a Portugal y sin el entrenador neerlandés.

Luego del partido, en rueda de prensa, el exDT de la Selección de Países Bajos respondió sobre si es que siente apoyo de parte de la actual dirigencia en el Camp Nou.

"Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por los jugadores por la actitud que tienen. Por el club no sé", explicó en declaraciones a Movistar+.



Más tarde, insistió que de su futuro no puede "decir nada" porque no sabe "lo que piensa el club" y "no está" en sus manos. "Ya veremos", apuntó Ronald Koeman.



Según Koeman, el partido del Barça no fue tan malo como indica el resultado: "El equipo ha jugado bien hasta el 2-0. La gran diferencia es que ellos han marcado y nosotros, no. Hemos tenido cuatro ocasiones claras para marcar. Es la gran diferencia".

