Ronald Koeman metió al Barcelona a octavos de la Champions como segundo de grupo | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

El director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que "la derrota ha sido por culpa de la primera media hora" después de perder por 3-0 ante Juventus en el Camp Nou por la Champions League 2020. "Hemos entrado al partido pensando en no perder en vez de ir con la actitud de ganarlo. Además, no hemos tenido el control y defensivamente no hemos estado bien. En cambio, ellos han salido convencidos", añadió en ese sentido.

Ronald Koeman sostuvo que "antes del partido, en Barcelona hemos hablado sobre todo juntar al equipo, pero para juntarse hay que ganar batallas y duelos de uno contra uno y no ha sido así. Hemos dejado mucho espacio entre líneas. Estoy preocupado porque he visto de salida un equipo sin confianza y agresividad".



Además Koeman, exDT de la Selección de Países Bajos y que posteriormente llegó al Barcelona, opinó que el primer penal en contra del partido, el de Ronald Araújo a Cristiano Ronaldo, "no lo era".

Koeman espera mejor con Barcelona en Champions

Ronald Koeman tiene trabajo para mejorar el nivel del Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Estévez

Por otro lado, no considera que este abultado resultado ante el equipo italiano signifique que el Barça no tiene nivel para ganar esta Champions. El Barça tiene el nivel para competir al máximo nivel, hemos sumado 15 de los 18 puntos posibles. Hemos jugado dos partidos contra la 'Juve' y en el primer partido fuimos mejores que ellos. La de hoy es una lección que tenemos que aprender".

Para Ronald Koeman lo que debe hacer su equipo en Barcelona "es entrar a los partidos con más agresividad. Tenemos mucha gente joven y el de hoy ha sido un partido para aprender del contrario, más experimentado". (EFE)