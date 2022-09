Xavi Hernández | Fuente: AFP

Este miércoles, FC Barcelona se medirá ante Viktoria Plzen en el estadio Camp Nou por la jornada 1 de la Champions League y, en la previa del partido, Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé, se refirió al rival y sus expectativas en este certamen internacional.

"Vamos a competir y a soñar en ganar la Champions. Si no, no estaría aquí, me quedo en casa. No concibo competir sin ganar", sostuvo Xavi en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador culé también agregó: "Es un privilegio volver a jugar esta competición. En nuestro estreno se nos da de favoritos y es un partido trampa para nosotros. Es un rival muy físico y corren mucho, salen bien a la contra, defienden muy bien. Queremos empezar bien a pesar de que nos haya tocado el grupo más difícil en los últimos años".

Por otro lado, Hernández indicó que el primer reto es llegar a octavos de final de la Champions: "Objetivos son títulos y mañana tres puntos. El objetivo es pasar fase de grupos y después veremos". En tanto al rival, el entrenador culé agregó: "No es un rival asequible. Hacen las cosas muy bien. Es vital amarrar los tres primeros puntos en casa. Debemos cambiar de chip y tener buenas sensaciones en Champions".

Sobre posibles rotaciones del equipo titular ante Viktoria Plzen, Xavi sostuvo: "El calendario es muy exigente y necesitamos que gente participe. Hay cansancio, fatiga. Es importante que la gente participe y se sienta importante. Hay mucha plantilla y hay que ir rotando".