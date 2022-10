Real Madrid recibe a Shakhtar Donetsk por Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Real Madrid vs Shakhtar Donetsk EN VIVO: ambos se enfrentan este miércoles, 5 de octubre, por la jornada 3 del grupo F de la Champions League. El duelo está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana).

El duelo entre merengues y el cuadro ucraniano será transmitido por Star+, ESPN. No te pierdas ningún detalle del cotejo por la Champions League en la página web de RPP.pe

El penal estrellado en el travesaño, el tercero fallado ante Osasuna en 2022, empañó el esperado regreso de Karim Benzema que busca revancha inmediata en un duelo de la Champions League, clásico en sus últimas ediciones ante el Shakhtar, en el que el Real Madrid quiere dar un golpe con tintes definitivos al grupo y su máximo referente los goles que añora en su competición fetiche.





Así llega Real Madrid



La relación de Benzema con la 'Champions' siempre fue especial. Cuarto máximo goleador histórico y protagonizando un pulso con Robert Lewandowski a la altura del que da sus últimos coletazos entre los inalcanzables, de momento y sin que se de por aludido Haaland, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Karim bordó su última Liga de Campeones, máximo artillero con 15 goles, y tras lesionarse en el estreno en esta edición, en Celtic Park, acude a la cita con ganas de demostrar.



Sus números han rebajado su influencia este curso comparado con el pasado, cuatro tantos en siete partidos, y Karim desea dar un giro ante un Shakhtar al que marcó tres tantos en los dos últimos enfrentamientos, un total de cuatro en seis choques. Volverá el francés a ser el gran referente en ataque junto a Vinícius, con el deseo de Carlo Ancelotti de que el cansancio tras los partidos internacionales mostrado ante el Osasuna, haya desaparecido.

Real Madrid vs Shakhtar Donetsk: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m

México:2:00 p.m

Colombia: 2:00 p.m



Ecuador: 2:00 p.m



Chile: 3:00 p.m



Bolivia: 3:00 p.m

Venezuela:3:00 p.m



Argentina: 4:00 p.m



Uruguay: 4:00 p.m



Brasil: 4:00 p.m

Así llega Shakhtar Donetsk

Real Madrid y Shakhtar Donetsk cruzan sus caminos en la fase de grupos de la 'Champions' por tercera edición consecutiva. El equipo ucraniano, cuando tenía un claro toque brasileño en su juego, ya fue capaz de ganar en Madrid, no en el Santiago Bernabéu, cuando conquistó el Alfredo Di Stéfano (2-3) en octubre de 2010.



Ahora, llega al Santiago Bernabéu invicto, tanto en la liga ucraniana como en la Liga de Campeones. Los "mineros" derrotaron en la primera jornada al Leipzig y empataron con el Celtic en el partido disputado en Polonia, mientras en liga llevan cuatro victorias y un empate.



La guerra ha arrebatado la samba al equipo de los "mineros" del Donbás, cuyos brasileños abandonaron el equipo tras el comienzo de la campaña militar rusa en febrero. El fin de semana el Shakhtar saltó al campo ante el Metallist (1-6) con once ucranianos por primera vez desde hace 20 años. Cuenta únicamente con tres extranjeros, entre los que el único titular indiscutible es el lateral derecho brasileño Lucas Taylor.



El técnico croata Ígor Jovicevic, que sustituyó al italiano Roberto de Zerbi, no tiene más remedio que jugar con ucranianos, mucho de ellos sin apenas experiencia internacional.

Los convocados del Real Madrid ante Shakhtar Donetsk | Fuente: Real Madrid

Real Madrid: alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy o Nacho; Tchouaméni, Fede Valverde, Kroos; Rodrygo, Vinícius y Benzema.



Shakhtar: Trubin; Taylor o Mykhailichenko, Matvienko, Bondar, Konoplya; Stepanenko, Sudakov, Bondarenko, Zubkov, Mudryk; Shved o Sikan.



Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia).

.