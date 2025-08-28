Últimas Noticias
Revolución de la UEFA: ¿Por qué cambia la hora de la final de la Champions y cuándo se celebrará?

La próxima final de la Champion League está prevista para el sábado 30 de mayo de 2026.
La próxima final de la Champion League está prevista para el sábado 30 de mayo de 2026. | Fuente: Champions League
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La final de la Champions League temporada 2025-26 sufrirá de un gran cambio respecto al horario. Aquí los detalles.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La UEFA anunció que a partir de ahora las finales de Champions League se disputarán a las 11 de la mañana (hora peruana), en vez de las de las 2 de la tarde. ¿La razón? La medida busca que sea más accesible para las familias que viajan a ver el partido y de paso aumentar su audiencia televisiva y digital.

Según la UEFA, la decisión tiene por objeto mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles.

La final de la Champions está prevista para el sábado 30 de mayo de 2026, lo que marcará el final de la 71ª temporada de la competición de clubes de élite de Europa y la 34ª desde que pasó a llamarse UEFA Champions League.

"Con este cambio situamos la experiencia de los aficionados en el centro de su planificación. La final de la Liga de Campeones es el momento culminante de la temporada futbolística, y la nueva hora de inicio la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los involucrados", dijo Alexander Ceferin, presidente de la UEFA.

El ente máximo del fúbol europeo señaló dio detalles de la definición de la final. "Si al final del tiempo reglamentario el marcador está empatado, se juega una prórroga con dos partes de 15 minutos cada uno. Si uno de los equipos marca más goles que el otro durante la prórroga, ese equipo se declara ganador. Si el marcador sigue empatado tras la prórroga, el ganador se determina mediante una tanda de penaltis".

Champions League UEFA

