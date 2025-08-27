Sorteo de Champions League 2025-26: ¿A qué hora inicia, bombos y dónde ver en vivo definición de la fase liga?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llegó el esperado día. La Champions League 2025-2026 sorteará este jueves su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, en Francia, donde sus 36 participantes, conocerán a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final. Será la 71ª edición de la competición, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo y la segunda con el formato renovado por la UEFA para hacerla más atractiva.



¿Cuándo y dónde será el sorteo de la fase liga de Champions League 2025-26?

La UEFA anunció que el sorteo de la fase de liga de la Champions Legue se llevará a cabo el jueves 28 de agosto. La ceremonia se realizará en Nyon (Suiza).

¿Cuáles son los clasificados a la fase liga de Champions League 2025-26?

Campeón UEFA Champions League: Paris Saint-Germain

Campeón UEFA Europa League: Tottenham

Premier League: Liverpool, Arsenal, Manchester City y Chelsea

Serie A: Napoli, Inter de Milán, Atalanta y Juventus

LaLiga: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club

Bundesliga: Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund

Ligue 1: Olympique Marsella y Mónaco

Eredivisie: PSV Eindhoven y Ajax

Primeira Liga: Sporting CP

Belgian Pro League: Union Saint-Gilloise

Superliga de Turquía: Galatasaray

Chance Liga (Rep. Checa): Slavia Praga

Plaza por reajuste de Champions League: Olympiacos

Plazas por rendimiento europeo: Newcastle United y Villarreal

Plaza por playoffs: Kairat, Pafos, Bodo Glimt

¿Cuáles son los bombos para el sorteo de la fase liga de Champions League 2025-26?

Bombo 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona. Bombo 2 : Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht.

: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht. Bombo 3 : Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt, Marsella. Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic, Newcastle, Pafos, Kairat.

¿A qué hora inicia el sorteo de la fase liga de Champions League 2025-26?

Perú: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

México: 10:00 a.m.

España: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 09:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 12:00 p.m.

¿Dónde ver el sorteo de la fase liga de Champions League 2025-26 en vivo por TV?

El sorteo de la fase de liga de la Champions League será transmitido en Perú y Sudamérica por las señales de ESPN y Disney+ en streaming. En México la ceremonia se verá por TNT Sports y MAX, en Estados Unidos por Paramount+ y UEFA TV, mientras que en España se sigue por Movistar Liga de Campeones y Movistar+. RPP. te lleva todo el minuto a minuto.