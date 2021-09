Gustavo Dulanto, capitán del Sheriff, ante el Shakhtar Donetsk por la Champions League. | Fuente: AFP

Los sueños se pueden hacerse realidad a base de esfuerzo y de dedicación. Este es el caso del defensa peruano Gustavo Dulanto Sanguinetti, quien tuvo la premisa de no claudicar rumbo a su objetivo de destacar en Europa. En el camino sufrió varios traspiés. Sin embargo, siempre hay recompensa. De las burlas del resbalón ante Deportivo La Guaira que provocó la eliminación de Real Garcilaso (hoy Cusco FC) ahora disputa la Champions League.

Dulanto, de 26 años e hincha acérrimo de Universitario de Deportes, pudo y supo eludir las piedras que la vida le puso en el camino. Ahora es capitán del Sheriff Tiraspol de Moldovia, que tuvo un estreno soñado en la Champions tras vencer 2-0 al favorito Shakhtar Donestsk. En dicho compromiso transmitió seguridad en su posición y conformó con el colombiano Danilo Arboleda una muralla en defensa difícil de superar para la legión brasileña del equipo ucraniano.

Lo suyo fue constancia y creer a muerte en sus condiciones, así Dulanto hizo historia y se convirtió en el primer peruano que debuta con triunfo en la fase de grupos de Champions. Una marca histórica que no lograron jugadores de la talla de Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Nolberto Solano cuando brillaba en el Newcastle United.

Gustavo Dulanto en Champions Legaue. | Fuente: FOX Sports

RPP Noticias dialogó con Alfonso Dulanto, papá de Gustavo, que nos contó detalles desconocidos de la vida de su hijo, que de jugar en las canchitas de Mangomarca en San Juan de Lurigancho pasará a marcar a Karim Benzema y Luka Modric en el renovado Santiago Bernabéu. Aquí te contamos algunos datos que quizás no conocías sobre ‘Pochito’.

15 datos de Gustavo Dulanto que quizá no conocías:

1. Primer club: A los cuatros años ingresó a Sporting Cristal a cargo de Fernando Mellán. En su promoción 95 compartió equipo con Renato Tapia, Pedro Aquino y Pierre Larrauri.

2. Pruebas en Alemania: Previo a su llegada al Rosario Central de Argentina, a sus 14 años pasó 21 días de prueba en el Schalke 04 de Alemania.

3. Ídolo se infancia: “Hasta el día de hoy es el español Sergio Ramos”

4. Debutó con gol en Universitario: “Gustavo anotó un gol en su primer partido con la ‘U’. Fue en un partido de pretemporada jugado en Chimbote contra el José Gálvez. Eso fue tras su vuelta de Rosario Central cuando tenía 18 años”.

5. ¿Qué hizo con su primer sueldo como profesional? “Se lo entregó todo a su mama, Giannina Sanguinetti”.

6. Cariño especial por Sport Boys: “Mi hijo es fanático de Universitario, lo tiene tatuado en su cuerpo, pero tiene un cariño especial al Boys gracias a su ‘tío’ Jorge ‘Chino’ Huamán. A Gustavo siempre le ha gustado estar en el Callao”.

7. ¿Por qué Sanguinetti en su camiseta de Sheriff? “Él le hace un reconocimiento a su mamá por todo los años que lo apoyó llevándolo a los entrenamientos. Siempre estuvo con él”.

8. No jugó tres meses en Boavista: “Estuvo en la reserva todo ese tiempo. A Gustavo lo hacen jugar un partido antes que den la lista, hace un gol y no lo toman en cuenta para el torneo. El equipo fue comprado por el Lille de Francia y trajeron un montón de jugadores franceses. Claro, le dieron prioridad a los europeos y sacaron a los sudamericanos".

9. ¿Cómo llegó al Sheriff de Moldavia?: “Gustavo dejó de jugar en Portugal y regresó por un tiempo a Perú, pero teníamos opciones afuera. A él interesaba jugar en Europa y le salió lo de Moldavia. Gustavo no lo dudó y ahora está pasando todo esto”.

10. Cinta de capitán: “Es por el tema de temperamento. Él venía de jugar en un futbol competitivo que es el portugués. Sin hablar el idioma se ha ganado a la gente y a sus compañeros”.

11. ¿Cómo es su personalidad? “Lo ven serio a mi hijo, pero es juguetón, es jodido mañana, tarde y noche. Es súper bromista, súper humilde. No habla ruso, pero se deja entender, es difícil que te entiendan, a pulso se ha ganado todo lo que está pasando”.

12. ¿Qué hizo tras el resbalón con Real Garcilaso? “Tres días no quiso saber nada de nadie y era entendible. Lo llamaba y no me contestaba, lastimosamente era el punto de todos”.

13. Los tatuajes: “Le gusta, en su cuerpo aparece toda su vida. Su mamá, hermana, hija, esposa y yo. También su primer partido con la ‘U’ y lo lugares donde ha estado”.

14. ¿Cómo celebrará si anota en Champions? “Lo celebrará para su hija. Cuando anota hace el baile que le gusta a su hija de 5 años”.

15. Sueña con volver a Universitario: “Obvio que sí, pero por ahora no por su momento en Europa. Que se quede allá muchos años más y luego se verá”.

Gustavo Dulanto celebra en Champions. | Fuente: FOX Sports

Gustavo Dulanto destacó con el Sheriff. | Fuente: AFP





