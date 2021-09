Gustavo Dulanto del Sheriff. | Fuente: AFP

Gustavo Dulanto tuvo un debut soñado en la Champions League. El defensa peruano se convirtió en uno de los mejores jugadores del Sheriff Tiraspol de Moldavia en la victoria por 2-0 ante el Shahktar Donest por la primera jornada del Grupo D de la competición.

En medio de su buen momento, Dulanto se refirió a una posible convocatoria a la Selección Peruana con miras a la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

"Me encantaría ser convocado en la Selección Peruana, pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos", declaró en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"Siempre estoy atento a lo que suceda en la Selección Peruana. Hasta cuando no jugaba estaba pendiente de a quiénes convocaban o no, para cualquier deportista es lo mejor que le podría suceder", agregó.

Dulanto puede jugar como central por derecha



"He jugado como central por derecha, sobre todo aquí en Moldavia. Me siento cómodo jugando por izquierda, pero a la derecha no hay ningún problema", comentó el exjugador de Universitario de Deportes.



Dulanto, además, admitió que desde la FPF aún no se han contactado con él. "Nadie de la Selección Peruana se ha comunicado conmigo, con el club creo que tampoco. No me han comentado nada".

"Para estar en la Selección tienes que tener continuidad y yo siempre me he trabajado para estar ahí. El que me conoce sabe que soy más necio que una mula y hasta no cumplir mi objetivo, no paro", concluyó.

Gustavo Dulanto en la Champions League. | Fuente: FOX Sports





