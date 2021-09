Karim Benzema y Gustavo Dulanto se enfrentaron en la Champions. | Fuente: AFP

Gustavo Dulanto es el futbolista peruano de moda en Europa, ya que no todos los días su equipo el Sheriff Tiraspol de Moldavia da el batacazo y derrota al poderoso Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, por la Champions League.

Este miércoles, Dulanto se manifestó sobre el histórico resultado y reveló cómo intercambió camisetas con el delantero francés Karim Benzema.

"Sí llegué a cambiar la camiseta a Benzema, siempre seguí al Real Madrid y Benzema tiene mas de 10 años, es una leyenda en el Madrid", señaló el central de 26 años.

Dulanto señaló que tuvo varios roces con Benzema durante el partido, pero un golpe que recibió del 'Gato' fue clave para que se consume el cambio de camisetas.

"En todo el partido habiamos conversado, no de cómo estás sino que en una jugada lo terminé pisando y le pedí disculpas. Él me las aceptó fue una jugada fuerte y logré anticiparlo. Hasta que en una jugada él me pisa y me quedó mirando, no sé con qué cara me habrá visto y me pidió disculpas. Pero le dije no pasa nada, pero me tienes que cambiar la camisetas y me dijo te lo mando al vestuario", afirmó a Radio Unión.



Camiseta de Benzema en el vestuario

Al final del partido, el exjugador de Universitario de Deportes entró al vestuario y recibió la camiseta de Benzema. "La mía también de loa mandé", contó.

"Siempre he querido estar donde estoy y jugar con tipos campeones Champions. (Benzema) no es cualquier delantero y tener un recuerdo como es su camiseta es lindo. Va a ser un gran recuerdo cuando sea más adelante", culminó.





