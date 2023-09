Jude Bellingham vive un sueño en Real Madrid tras anotar en Champions League: "Tengo la piel de gallina"

Es el mejor del equipo. Jude Bellingham, volante del Real Madrid, aseguró que tiene "la piel de gallina" después de ser el autor del gol de la victoria de su equipo contra el Union Berlín (1-0) en el minuto 94 de partido.

"Tengo la piel de gallina hablando ahora. Estoy muy agradecido de jugar en este equipo. Hablo de los compañeros, el cuerpo técnico, de la mentalidad y la calidad que tienen", dijo a Movistar+ el inglés Jude Bellingham, quien marcó su primer tanto en Real Madrid en la Champions League.

Asimismo, Bellingham agregó que "está la afición, que cuando llegas al estadio hay cientos de ellos solo para echar un vistazo al autobús. Nunca entiendes lo que es este club hasta que juegas en él; yo tengo ese honor y lo llevaré con orgullo".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Así fue el gol de Bellingham ante Unión Berlín. | Fuente: ESPN

Jude Bellingham, la nueva figura del Real Madrid

Luego, el exmediocampista del Borussia Dortmund sostuvo que "así es nuestra mentalidad. Hemos jugado así toda la temporada. Da igual si vamos por detrás en el marcador o empate; seguimos hacia delante".

Otro de los que habló post cotejo en el Santiago Bernabéu fue el entrenador italiano Carlo Ancelotti. Para él, es muy temprano indicar si su conjunto es candidato para levantar la 'Orejona' a fin de temporada.

"El hecho de decir si somos favoritos o no, no aporta nada. No tiene mucho sentido, hay que pelear cada partido y decir que somos favoritos no aporta nada y no nos quita nada", mencionó el DT del Real Madrid.

Además, habló de cómo gestiona los minutos de sus centrocampistas, al ser preguntado por el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric.

"Este es un tema, no digo complicado… es un tema bueno. Si tu tienes medios que son todos muy buenos no puedo pensar que un medio de la plantilla que tengo se queda en el banquillo cuatro o cinco partidos de forma consecutiva. Cada uno puede aportar, desde el principio o en la segunda parte, eso da igual. No es tan sencillo para un jugador entender que no va a jugar, pero no tanto que en la segunda parte va a aportar", finalizó. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe del virus Nipah?

El virus Nipah está causando un brote en la India. ¿Qué se sabe de este virus? ¿podría expandirse como la Covid-19?