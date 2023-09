Oliver Sonne acudió a la embajada de Perú en Suecia para realizar la inscripción de su acta de nacimiento

El futbolista Oliver Sonne llegó a la sede de la embajada peruana de Estocolmo, Suecia, donde se realizó la inscripción de su acta de nacimiento. De esta manera, dio un paso más para que quede apto a ser convocado en la Selección Peruana para las Eliminatorias Sudamericanas.

Sonne tendrá ahora que seguir con los trámites para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte nacional. El lateral derecho del Silkeborg IF nació hace 22 años en Dinamarca, pero su abuela, Elsa Christensen, es peruana.

El lateral derecho quedó habilitado para realizar este trámite después que se confirmara que su madre ya cuenta con el DNI. De esta manera, viajó a Suecia, donde llegó con un buen ánimo al consulado peruano, tal como registran las imágenes en las redes sociales.

Hay que indicar, que Sonne dejó en claro meses atrás que su meta es defender la camiseta de Perú por lo cual el seleccionador Juan Reynoso viajó en abril pasado a Dinamarca para hablar al respecto con uno de los jugadores más regulares de Silkeborg IF, que se ubica en el cuarto lugar de la Superliga danesa.

En la fecha, el deportista Oliver Sonne, fue recibido por el Jefe de la Sección Consular, S.S. Walter Dorador, a fin de realizar el acto administrativo de inscripción en el Registro de Nacimiento de Peruanos, paso previo para la obtención de su DNI y Pasaporte Peruano. pic.twitter.com/ngsWQJc2rg — Peru En Suecia (@PeruEnSuecia) September 20, 2023

La palabra de Sonne sobre Perú

"Cuando me enteré que había una opción me sorprendí y comencé a pensar que sería muy lindo jugar por Perú. Una selección nacional es un honor y gran oportunidad para nosotros, los jugadores, así que me encantaría tomar esta posibilidad", dijo Sonne en abril pasado en una entrevista cuando se refirió jugar por la Selección Peruana.

Mientras tanto, el seleccionador Juan Reynoso destacó a Sonne en su momento e hizo hincapié sus grandes ganas de jugar por la bicolor en las Eliminatorias.

“Está con ganas de venir. Sabe más del fútbol peruano de lo que esperábamos, conoce la comida peruana y sigue bastante a la selección. Estamos a expensas de que su abuela saque la documentación, luego la madre y él", apuntó.

El lateral derecho ya se encuentra cerca para ser convocado por Juan Reynoso en las Eliminatorias. Tendría que luchar por un puesto como titular con Luis Advíncula y Aldo Corzo.

