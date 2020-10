Dinamo vs. Juventus por la fecha 1 de la Champions League | Fuente: Difusión

Dinamo Kiev vs. Juventus chocan este martes, 20 de octubre, en el inicio de la Champions League. El duelo abre la jornada del grupo G, que también lo integran Barcelona y Ferencváros, a partir de las 11:55 de la mañana (hora peruana). El cotejo que se jugará en el Estadio de Kiev será transmitido por ESPN. Todos los detalles lo tendrás en RPP.pe

Después de caer en octavos ante el Lyon hace unos meses, la Juventus espera un mejor recorrido a las órdenes de su nuevo técnico Andrea Pirlo.



En su bautismo europeo en la Champions, el antiguo volante se mide en Ucrania con el Dinamo de Kiev de Mircea Lucescu, el técnico que lo hizo debutar en la Serie A en 1995, ¡con 16 años!

Los Bianconeri inician su campaña sin Cristiano Ronaldo, tras dar positivo por COVID-19 con la selección portuguesa. Ante la ausencia de CR7, el argentino Paulo Dybala apunta al once titular en la Juventus al Dinamo Kiev.

Aunque Dybala llega sin ritmo. El número 10 argentino sufrió una recaída muscular que le impidió llegar al cien por cien al comienzo de la nueva temporada y todavía no se ha estrenado bajo la gestión del nuevo entrenador, Andrea Pirlo.



Se cayó de la lista el pasado 20 de septiembre para el debut liguero, en un 3-0 endosado al Sampdoria en el Juventus Stadium, y estuvo los noventa minutos en el banquillo en los encuentros empatados contra el Roma en el estadio Olímpico (2-2) y contra el Crotone en el Ezio Scida (1-1).



Tampoco le ayudó la emergencia sanitaria a principio de octubre, pues el Juventus-Nápoles, cita en la que podía contar con algunos minutos de rodaje, finalmente no se disputó después de que el cuadro napolitano no viajara a Turín por orden de la Hacienda Sanitaria Local (ASL) responsable de la seguridad del club.



Además unos problemas abdominales, según informó el doctor Martínez de la selección argentina, le apartaron de los duelos de clasificación al próximo Mundial ganados contra Ecuador y Bolivia.



Dybala llegó el pasado sábado a Crotone convencido de que por fin llegaría su momento, pero Pirlo apostó por el español Álvaro Morata, el italiano Federico Chiesa y el sueco Dejan Kulusevski y le dejó en el banquillo los noventa minutos.



La prensa italiana asegura este lunes que la "Joya" se molestó por esa decisión y que se ha reunido con el director del área deportiva, Fabio Paratici, para pedir explicaciones y también noticias sobre su renovación de contrato, que expira actualmente en 2022.



Los convocados de Juventus | Fuente: Juventus

Dinamo vs. Jvuentus: alineaciones probables

Dinamo: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaha

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Kulusevski; Morata, Dybala