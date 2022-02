Karim Benzema se siente bien, pero tampoco quiere arriesgar | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

El misterio continúa. El delantero del Real Madrid Karim Benzema, quien se lesionó hace tres semanas, no despejó las dudas sobre su participación ante el PSG en el Parque de los Príncipes, condicionado por las sensaciones que tenga en el último entrenamiento, pero admitió que se siente "preparado". Tampoco quiere arriesgar.



"Han sido muchas horas de trabajo y me siento mucho mejor. Tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar mañana el partido. Espero sentir buenas sensaciones en el campo", dijo Benzema en rueda de prensa. "Voy a entrenar y luego tomaremos una decisión", añadió.



"Siempre voy a forzar por mi equipo porque si no me quedo hoy en Madrid. Estoy para ayudar siempre y si tengo que forzar lo voy a hacer. Tampoco es hacerlo para lesionarte más. Pienso en el equipo siempre y por eso dependerá de las sensaciones que tenga", indicó.



El delantero francés aseguró que desde que sufrió la lesión muscular ha trabajado con intensidad con el objetivo de llegar a tiempo para disputar el partido ante el PSG.



"Fue difícil porque cuando estás fuera es difícil, me ponía por la mañana, tarde y noche haciendo trabajo en Valdebebas y en casa para llegar. Estoy preparado, ahora hay que ver en el campo, pero estoy para ayudar a mi equipo en un gran partido. Si tengo que jugar mañana lo daré todo en el campo", sentenció Benzema.

Karim Benzema en conferencia de prensa previo al PSG vs Real Madrid | Fuente: @RealMadrid

El técnico del Real Madrid tampoco confirma a Benzema

Su entrenador, Carlo Ancelotti, aseguró que será él quien tenga la última palabra sobre la presencia de Benzema en el partido, tras escuchar al resto del cuerpo técnico y al propio futbolista.



"Tiene el alta médica, se ha entrenado haciendo carrera, esprint, sin problema. Luego están las sensaciones del jugador. Cuando se dan estas dos cosas, el entrenador tiene que ver. Hace un mes que no juega, pero es Karim, no es un jugador que tiene que adaptarse. Si está bien, tiene que jugar", aseguró.



Benzema indicó que el duelo estará muy igualado, porque los dos equipos tienen grandes jugadores y no quiso decir quién es el favorito.



"En el fútbol de hoy no hay favoritos, no solo en este partido, cualquiera te puede ganar y llegar a la final. Si miramos jugador por jugador, somos dos equipos muy iguales", indicó.

Karim Benzema durante la previa del último entrenamiento del Real Madrid en el Parque de los Príncipes. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

PSG-Real Madrid, partido especial



Reconoció que jugar contra Kyliam Mbappé será especial, porque ambos comparten selección, pero no dio mayor importancia a que el partido se dispute en Francia.



Benzema indicó que, pese al momento que atraviesan en Francia, Leo Messi y Neymar son "jugadores top" y que, "aunque la gente espera de ellos más goles, lo que hacen en el campo no genera dudas".



Pero indicó que el PSG no tiene sólo individualidades, sino buena defensa, buen centro del campo y buen ataque.



"No se puede decir que sea un equipo que no juegue bien, que tenga dificultades. En Liga de Campeones les hemos visto que se ponen a nivel", señaló.

(Con información de EFE)

.

NUESTRO PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.