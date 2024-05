Kylian Mbappé está seguro que PSG clasificará a final de la Champions League: "Estamos confiados"

En París Saint Germain (PSG) se viven aires de optimismo a menos de dos días de la revancha ante Borussia Dortmund por la vuelta de las semifinales de la Champions League. En esa línea, Kylian Mbappé se pronunció al respecto a varios medios franceses, como Radio France o Le Parisien.

En definitiva, reitera que hay "presión, pero el grupo está extremadamente sereno. Estamos confiados y seguros de que nos vamos a calificar para la final".

Mbappé no destacó en el choque en Alemania y contó con una sola ocasión de gol, cuyo remate se estrelló en el palo del arco defendido por el golero suizo Gregor Kobel.

PSG tiene que superar la derrota por 1-0 que sufrió en el partido de ida el pasado 1 de mayo en el Signal Iduna Park.

Preguntado por su deseo manifestado ya en el pasado de poder participar con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de París este verano, Mbappé explica: "Mi posición no ha cambiado. Pero la verdad ahora es que ésa no es mi actualidad. Mi actualidad es el PSG. Por eso, en este momento no pienso mucho en eso. Pero mi posición oficial sobre los Juegos Olímpicos no ha cambiado".



Real Madrid, que aparece como el destino más que probable del internacional francés la próxima temporada, en una directiva que envió a varias federaciones nacionales, avisó de que no liberará a sus jugadores para los JJ.OO.

¿Cuándo juega PSG vs. Borussia Dortmund?

El partido por la semifinal ida de la Champions League, entre PSG vs. Borussia Dortmund, se llevará a cabo el martes 7 de mayo en el Parque de los Príncipes (Francia).

¿A qué hora juega PSG vs. Borussia Dortmund?

El partido entre PSG vs. Borussia Dortmund se jugará a las 2:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Kylian Mbappé estuvo cerca de anotar en la ida contra el Borussia Dortmund. | Fuente: ESPN