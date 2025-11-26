Cinco minutos de inspiración: Mbappé anotó triplete para el 3-1 de Real Madrid ante Olympiacos [VIDEO]

Apareció el diferente. Kylian Mbappé, quien estaba desaparecido los primeros 20 minutos, se vistió no solo de salvador, sino también de héroe, para anotar tres goles en apenas cinco minutos y poner el 3-1 de Real Madrid sobre Olympiacos por la Champions League.

El cuadro griego se puso adelante rápidamente en el marcador gracias al gol de Chiquinho. Esto hacía presagiar una sorpresa. Pero, todo lo contrario.

A los 22', Mendy le dio un pase milimétrico a Mbappé para que, de un disparo entre las piernas, ponga el 1-1 para Real Madrid. Y aquí empezó el show del francés. A los 24', recibió un centro desde el sector izquierdo de un cabezazo puso el 2-1. Y a los 29', un pase magistral de Camavinga le permitió anotar el 3-1 para la Casa Blanca.

Kylian Mbappé pone el 1-0 para Real Madrid | Fuente: X

Mbappé pone el 2-1 para Real Madrid | Fuente: X

Mbappé pone el 3-1 para Real Madrid | Fuente: X

Real Madrid vs Oympiacos: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Raul Asencio, Álvaro Carrera, Ferland Mendy; Arda Guler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Vinicius; Kylian Mbappé.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; ;Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García, Christos Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.

Previa

Solo sirve ganar. Olympiacos y Real Madrid se enfrentan este miércoles 26 de noviembre con la obligación de sumar tres puntos para escalar posiciones en la fase liga de la Champions League. ¿A qué hora juegan y en dónde verlo? Conoce los detalles con RPP.