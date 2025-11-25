Real Madrid vs Olympiacos en vivo: se enfrentarán en Grecia por fecha 5 de fase de liga la Champions League 2025

Real Madrid tiene la necesidad de levantarse en la Champions League al enlazar una derrota europea con dos empates ligueros. La consigna es conseguir los tres puntos en Atenas, casa del Olympiacos.

El entrenador merengue Xabi Alonso recibió dos malas noticias: tras la baja por proceso vírico de Thibaut Courtois, se sumó el caso de Dean Huijsen que no estuvo en el grupo que entrenó antes del viaje a Atenas.

Olympiacos vs Real Madrid: Altas y bajas para la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, causa baja para el encuentro de la Liga de Campeones ante Olympiacos y no viajará este martes a Atenas al sufrir un proceso vírico.



¿Cuándo y dónde juegan Olympiacos vs Real Madrid en vivo por la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025?

El encuentro entre Olympiacos vs Real Madrid se disputará este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, Grecia. El recinto tiene capacidad para 33 079 espectadores.

¿A qué hora juegan Olympiacos vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

En Perú , el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m. En Grecia , el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 10:00 p.m.

, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 10:00 p.m. En España , el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Olympiacos vs Real Madrid en vivo?



El partido entre Olympiacos vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, el cotejo será trasmitido por Disney+. En tanto, el minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Olympiacos vs Real Madrid: Alineaciones posibles



Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Diogo Nascimiento, Christos Mouzakitis; Chiquinho, Daniel Podence, Gelson Martins; Ayoub El Kaabi.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carrera; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé.