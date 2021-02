El delantero del París Saint-Germain Kylian Mbappé celebra tras marcar el cuarto gol ante el FC Barcelona, | Fuente: EFE

¿Cuándo finaliza el contrato de Mbappé? Kylian Mbappé tiene contrato vigente con PSG y este termina recién en junio del 2022. El club parisino hace los esfuerzos por renovarle, pero él se quiere tomar su tiempo.



El atacante francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé aseguró que se siente "muy feliz" por los tres goles que marcó contra el Barcelona, pero señaló que eso no influirá en su decisión sobre la renovación de su contrato con el club galo.



"Sería absurdo tomar una decisión por un partido, mi decisión sobre renovar el contrato es una reflexión a largo plazo, no depende solo de un partido", afirmó en declaraciones a la televisión RMC Sport al término del encuentro de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barça (1-4).



"¿Si hubiéramos perdido dirían que no voy a renovar? Siempre he dicho que estoy feliz aquí y con este tipo de partidos estoy todavía más feliz", comentó.



Mbappé, de 22 años, el segundo futbolista de un equipo rival del Barcelona que logra tres tantos en el Camp Nou tras el ruso Andrey Shevchenko, aseguró que le alegra especialmente su buena actuación porque lleva "en el corazón esta camiseta".



"Nunca me voy a esconder, cuando lo hago mal tampoco, aunque cometa errores daré la cara", señaló el futbolista francés, que con estos tres goles suma 110 con el PSG y se coloca como el tercer máximo anotador del club, tras el uruguayo Edinson Cavani y el sueco Zlatan Ibrahimovic.







Golazo de Mbappé, el cuarto del PSG ante Barcelona | Fuente: ESPN

Mbappé quiere la final

El delantero aseguró que habían llegado a Barcelona con la intención de llevarse la victoria y señaló que lo hicieron "con buen juego".



"Estamos jugando bien. El nuevo entrenador (Mauricio Pochettino) ha continuado el trabajo de Thomas Tuchel que nos llevó a la final de la Liga de Campeones. Nos criticaron a principios de temporada, cuando tuvimos una preparación irregular por la COVID. No son excusas, es la realidad", comentó.



"Creo que ahora estamos mejor y que todavía no hemos alcanzado nuestro punto máximo de forma", agregó.

